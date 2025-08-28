Los ocho rivales que enfrentará Luis Díaz en Champions League: calendario oficial del Bayern Múnich

Luis Díaz ya conoce los ocho rivales que enfrentará en la primera fase de la Champions League 2025/26. El conjunto bávaro vio definido desde muy temprano su calendario durante el sorteo que se llevó a cabo este jueves 28 de agosto en Mónaco.

El Bayern de Vincent Kompany enfrentará a Chelsea (L), París Saint-Germain (V), Brujas (L), Arsenal (V), Sporting de Lisboa (L), PSV (V), Union Saint-Gilloise (L) y Pafos (V).

La programación oficial todavía está pendiente de confirmarse por parte de la Uefa, que espera una edición apasionante con este novedoso formato que se estrenó el año pasado.

Una de las razones por las que Luis Díaz se fue al Bayern Múnich fue su ilusión de pelear por el título de la Champions League, ese que se le escapó en su única final disputada en el año 2022.

Our Champions League Opponents! 👇 pic.twitter.com/gpQwfbYBIR — FC Bayern (@FCBayernEN) August 28, 2025

Lucho busca revancha

Cabe recordar que Lucho viene de disputar una excelente fase de liga en la temporada pasada. Liverpool acabó como líder en la tabla de posiciones y clasificó directamente a la ronda de octavos de final, aunque le tocó con el París Saint-Germain.

El colombiano tendrá la posibilidad de tomar revancha, esta vez acompañado de Harry Kane, Michael Olise y compañía.

Bayern Múnich ha sido seis veces campeón de la Champions League y siempre es considerado uno de los favoritos al título.

Su última corona europea fue en el año 2020, cuando venció al PSG en la final. En esa misma edición, bajo las órdenes de Hansi Flick, le propinó una aplastante goleada al Barcelona en Lisboa (8-2).

Los otros títulos del Bayern Múnich se dieron en las temporadas 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01 y 2012/13.

Al ser amplio dominador de la Bundesliga, el gran objetivo del conjunto bávaro es brillar en Europa y derrotar a los equipos más importantes del continente. Allí donde el mundo tendrá los ojos puestos sobre Luis Díaz, en su desempeño sobre el campo de juego.

Luis Díaz celebrando su primer gol en la Bundesliga contra Leipzig. | Foto: Getty Images

Rivales de peso

Lo cierto es que la suerte no los acompañó, pues tendrán que enfrentar a rivales de primer nivel como el campeón del Mundial de Clubes o el vigente rey de la Champions League.

Luis Díaz regresará a Inglaterra para enfrentar al Arsenal, un duelo que seguramente se robará la atención de los medios británicos, por lo ocurrido en este mercado de fichajes.

Bayern necesita acabar entre los ocho mejores de la tabla para clasificar directo a octavos de final; si no lo hace, tendrá que disputar un repechaje que depende del puesto en el que termine.

De ahí en adelante, el formato de la Champions volverá a lo tradicional: llaves de eliminación directa hasta conocer a los dos finalistas.

El principal objetivo de Luis Díaz y su equipo será llegar a ese partido por el título, programado para el 30 de mayo de 2026, en el Puskás Arena de Budapest (Hungría).