Champions League de infarto: todos los partidos y cruces de la liguilla en la temporada 2025/2026

En Mónaco se llevó a cabo el sorteo que definió la suerte de los 36 clasificados para la primera fase del torneo más importante de Europa.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 5:05 p. m.
Sorteo de la Champions League para la temporada 2025/2026
Sorteo de la Champions League para la temporada 2025/2026 | Foto: UEFA via Getty Images

De vuelta a la acción estará la Champions League 2025/2026, con juegos de primer nivel como PSG vs. Bayern Múnich o Real Madrid vs. Manchester City.

Esa fue la suerte que dictaminó el sorteo que se llevó a cabo en Mónaco, durante el medio día de este jueves, 28 de agosto.

Champions League 2025/2026 tendrá este calendario para la liguilla
Champions League 2025/2026 tendrá este calendario para la liguilla | Foto: Captura transmisión oficial UEFA

Desde la primera jornada del torneo se verán partidos de primer nivel, donde resaltan los que jugarán PSG, vigente campeón, Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros.

La suerte para los colombianos que estarán en el certamen tuvo de todo tipo de matices, pues habrá choques antes rivales de peso, así como otros algo más sencillos.

Para Lucho destaca el que tendrá que ir de nuevo a Inglaterra, volverá al Parque de los Príncipes y tendrá duelo colombiano ante Luis Suárez, del Sporting Lisboa.

Contexto: Codazo de Jhon Durán a Richard Ríos provoca reproches en Champions: se vio en vivo

Rivales para Luis Díaz:

Chelsea (L), PSG (V), Brujas (L), Arsenal (V), Sporting (L), PSV (V), Union SG (L) y Pafos (V).

En el caso de Ríos, su debut de Champions lo tendrá nada más ni nada menos que con Real Madrid, también irá a suelo inglés a jugar ante Chelsea y luego a Italia para verse con Juventus.

Rivales para Richard Ríos:

Real Madrid (L), Chelsea (V), Leverkusen (L), Juventus (V), Napoli (L), Ajax (V), Qarabag (L) y Newcastle (V).

Colombianos que jugarán Champions

En total serán ocho cafeteros que disputarán el certamen más importante de clubes en mundo, todos en busca de avanzar lo más posible para alzar la ‘Orejona’ en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Este es el listado de colombianos: Luis Díaz (Bayern), Richard Ríos (Benfica), Davinson Sánchez (Galatasaray), Juan David Cabal (Juventus), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Kevin Medina (Qarabag), Camilo Durán (Qarabag) y Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen).

Luis Díaz, colombiano al servicio de Bayern Múnich.
Luis Díaz será de quien más se espere en Champions League | Foto: Getty Images
  • Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta): PSG (L), Manchester City (V), Villarreal (L), Benfica (V), PSV (L), Olympiacos (V), Newcastle (L) y Copenhague (V).
  • Juventus (Juan Cabal): Dortmund (L), Real Madrid (V), Benfica (L), Villarreal (V), Sporting (L), Bodø/Glimt (V), Pafos (L) y Mónaco (V).
  • Sporting CP (Luis Suárez): PSG (L), Bayern (V), Brujas (L), Juventus (V), Marsella (L), Napoli (V), Kairat Almaty (L) y Athletic Club de Bilbao (V).
  • Qarabag (Kevin Medina y Camilo Durán): Chelsea (L), Liverpool (V), Frankfurt (L), Benfica (V), Ajax (L), Napoli (V), Copenhague (L) y Athletic Club de Bilbao (V).
  • Galatasaray (Davinson Sánchez): Liverpool (L), Manchester City (V), Atlético de Madrid (L), Frankfurt (V), Bodø/Glimt (L), Ajax (V), Union SG (L) y Mónaco (V).

Fechas claves de la liguilla en UCL:

Una vez confirmados los partidos de la primera fase, ahora se espera solo por el pitazo inicial de la competencia, el cual se dará en la segunda semana del mes de septiembre e irá hasta enero del año entrante.

Contexto: Richard Ríos y Jhon Durán definieron cupo a Champions League: uno celebró y el otro sufrió
  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
  • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

Cambio de horario para ver la final en Colombia

En caso de que algún cafetero llegue al partido definitivo por el título, los espectadores en el país deberán tener en cuenta la hora a la que se transmitirá en vivo.

Hasta esta campaña la hora pactada eran las 2:00 p.m., pero por disposición de la organización se correrá algunas horas más temprano.

Según lo dado a conocer por UEFA, de ahora en adelante será a las 11:00 a.m. cuando arranque el juego que tendrá lugar en Europa.

Noticias relacionadas

