Codazo de Jhon Durán a Richard Ríos provoca reproches en Champions: se vio en vivo

Cara a cara entre Jhon Durán y Richard Ríos, figuras de la Selección Colombia. Hubo codazo, pero no protagonizaron pelea.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 11:34 p. m.
Codazo de Jhon Durán a Richard Ríos en el Benfica vs. Fenerbahçe por Champions.
Codazo de Jhon Durán a Richard Ríos en el Benfica vs. Fenerbahçe por Champions. | Foto: X - @ESPNColombia

Este miércoles, 27 de agosto, Benfica recibió a Fenerbahçe por la vuelta de la ronda de playoffs en Champions League. La victoria 1-0 del cuadro portugués lo deja en la siguiente ronda.

Hubo un duelo bastante marcado en el partido, y fue el de Jhon Durán (Fenerbahçe) con Richard Ríos (Benfica). El delantero y el volante son compañeros en Selección Colombia, y tenerlos 1 vs. 1 generó expectativa.

Pero el duelo entre ambos se puso picante sobre los 65′. La transmisión oficial del evento mostró que Durán y Ríos lucharon un balón aéreo y, aunque ninguno lo ganó, Jhon terminó dándole un codazo a Richard.

El volante del Benfica se quejó de inmediato, mientras que el atacante de Fenerbahçe también hizo lo mismo. Ambos le reclamaron al central un golpe y el video se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

Richard Ríos celebra, Jhon Durán con zozobra

El mercado de verano tuvo a Ríos y Durán en el centro de las noticias. Richard brilló en el Mundial de Clubes 2025 con Palmeiras, y eso le abrió la puerta al fútbol europeo con Benfica. Jhon, por su lado, fue cedido en préstamo desde Al-Nassr hacia Fenerbahçe.

Richard Ríos, fichaje de Benfica para la temporada 2025/2026
Richard Ríos, fichaje estelar de Benfica para la temporada 2025/2026. | Foto: Getty Images

Ambos peleaban, junto a sus clubes, por un lugar en la fase de liga de Champions League 2025-2026. Finalmente, el Benfica es el que sigue en la pelea.

Pero la zozobra de Durán va más allá de la eliminación de Fenerbahçe. El colombiano ingresó desde el banco de suplentes, este miércoles, pero acabó el partido con una lesión en su pierna derecha.

Son dos caras de la moneda: Richard está en forma, celebra el paso a Champions y es casi seguro su llamado a la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria de septiembre. ¿Durán? Todo lo contrario.

La lista de convocados por Néstor Lorenzo a Selección Colombia estaría próxima a salir. El primer partido de la Tricolor, en septiembre, será ante Bolivia en Barranquilla. Luego, visitará a Venezuela.

Si Colombia le gana a Bolivia en el Metropolitano, clasificará al Mundial 2026. Eso quiere decir que Lorenzo desea contar con la mayoría de sus titulares, y tanto Durán como Ríos entran allí.

Contexto: Filtran decisión de la FCF sobre convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias sudamericanas

Se espera que en las próximas horas Fenerbahçe emita un comunicado oficial sobre el estado de salud de Durán. El delantero dio muestras de dolor, salió cojeando y no pasó desapercibido ante las cámaras.

Jhon Durán, colombiano con contrato vigente en Al-Nassr pero a préstamo en Fenerbahçe.
¿Llegará Jhon Durán a la convocatoria de Néstor Lorenzo, con Selección Colombia, para septiembre? | Foto: Getty Images

Según el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, el cuerpo técnico de la Selección Colombia ya está en contactos con el Fenerbahçe para conocer la gravedad de la molestia de Jhon Durán.

