Todavía no sale la convocatoria de la Selección Colombia de Mayores para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Ya son varios los equipos que han oficializado la lista de sus jugadores llamados. Muchos hinchas de la tricolor tienen la duda de la fecha en la que se hará oficial la lista.

Sobre este asunto, precisamente, en las últimas horas se filtró una información. De acuerdo con el periodista Theo González, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), confirmó la decisión de lanzar la lista oficial de convocados este jueves 28 de agosto.

“Nos confirma Ramón Jesurún que la convocatoria de la selección Colombia saldrá mañana para los dos últimos partidos ante Bolivia (Barranquilla) y Venezuela (Maturín)”, comentó Theo, a través de su cuenta oficial de X.

Hay muchas dudas con los jugadores que serán llamados por Néstor Lorenzo. Se espera que los habituales presentes estén presentes, estos son: Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez (si está en óptimas condiciones) y Luis Díaz.

Sobre este último jugador, que dejó Liverpool de Inglaterra para irse a jugar al Bayern Múnich de Alemania, la FCF Media publicó este miércoles una entrevista. En esta el futbolista habló sobre el primer cotejo de la doble jornada, que será contra Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

“Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, comentó.

El exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal, además, habló de la importancia de la hinchada del combinado patrio. Lucho está enfocado en clasificar con la Selección Colombia a la siguiente cita orbital.