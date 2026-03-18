La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva convocatoria del bono alimentario 2026, uno de los programas sociales más importantes para enfrentar la inseguridad alimentaria en la ciudad.

La iniciativa, enmarcada en la estrategia “Medellín Cero Hambre”, busca garantizar el acceso a productos básicos a miles de hogares en condición de vulnerabilidad, en medio de un contexto económico que sigue golpeando el ingreso de las familias.

Medellín Cero Hambre; un plan que asegura la comida para los hogares más vulnerables

Fechas de inscripción y cómo aplicar al bono alimentario 2026 en Medellín

De acuerdo con información oficial, la convocatoria ya está abierta y tiene un calendario definido.

Las inscripciones comenzaron el 16 de marzo y estarán habilitadas hasta el 31 de marzo de 2026, en un proceso completamente digital que busca facilitar el acceso y evitar intermediarios.

El Distrito ha sido enfático en que el único canal autorizado para postularse es la plataforma oficial, lo que hace parte de las medidas para garantizar transparencia.

Ninguna persona o tercero está autorizado para cobrar o recibir documentos de manera presencial, una advertencia que se repite cada año ante el riesgo de fraudes.

La convocatoria está dirigida a población vulnerable de distintas comunas y corregimientos priorizados, donde se concentran mayores niveles de inseguridad alimentaria.

Para este periodo, se proyecta la entrega de más de 16.000 bonos, distribuidos en al menos 18 territorios del distrito, con base en criterios técnicos de focalización social.

El programa funciona mediante cupones que permiten a los beneficiarios adquirir alimentos de la canasta básica en establecimientos autorizados, una medida que no solo mejora la nutrición de los hogares, sino que también dinamiza la economía local.

Familias beneficiarias utilizan el bono alimentario para adquirir productos básicos en comercios autorizados de Medellín. Foto: Foto: página oficial Alcaldía de Medellín/API

¿Quiénes pueden acceder al bono alimentario 2026 y cómo será la selección de beneficiarios?

En cuanto a los requisitos, la administración distrital mantiene criterios similares a años anteriores.

Los aspirantes deben estar registrados en el Sisbén IV de Medellín, residir en las zonas donde se implementa el programa y no recibir otros apoyos alimentarios de la misma naturaleza.

Además, el proceso prioriza a hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente aquellos con niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

La inscripción, sin embargo, no garantiza el acceso al beneficio.

Una vez cerrada la convocatoria, las autoridades realizan un proceso de verificación y selección que tiene en cuenta el nivel de necesidad, la disponibilidad de cupos y la distribución territorial. Solo los hogares que cumplan plenamente los criterios serán contactados para iniciar el proceso de entrega.

El esquema de apoyo contempla diferentes modalidades según el tamaño del hogar, con entregas periódicas durante el año.

En 2026, los valores por ciclo pueden superar los 200.000 pesos para hogares pequeños y alcanzar más de 350.000 pesos en familias numerosas, con varias entregas a lo largo del año.

Más allá de la transferencia económica, el programa también incluye un componente formativo.

Los beneficiarios deben participar en actividades pedagógicas relacionadas con hábitos alimentarios saludables, una condición que busca fortalecer el impacto del subsidio en el bienestar integral de las familias.

La nueva convocatoria confirma la continuidad de una política pública que en los últimos años ha ampliado su alcance.

Solo en 2025, más de 15.000 hogares fueron beneficiados con bonos alimentarios en Medellín, como parte de una estrategia más amplia para reducir el hambre en la ciudad.