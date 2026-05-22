Pronóstico del clima para el siguiente fin de semana en Colombia: conozca dónde lloverá o hará calor

Ante la llegada del fin de semana, diversos sectores de la población planifican actividades al aire libre o desplazamientos viales, por lo que el monitoreo de las condiciones climáticas resulta prioritario.

Colombia tendrá lluvias, calor intenso y cielos nublados: así estará el clima este viernes

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico oficial detallando el comportamiento de la atmósfera desde la noche de este viernes 22 de mayo hasta el domingo 24 de mayo de 2026.

Condiciones para la noche del viernes 22 de mayo

Para el cierre de la jornada de este viernes, el instituto meteorológico prevé lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas, en sectores de las regiones Pacífica, Amazonía y Orinoquía.

Los departamentos bajo observación por precipitaciones son Magdalena, Bolívar, Cesar, Antioquia, Chocó, Santander y Boyacá, junto a Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo.

El clima para la noche de este viernes 22 de mayo. Foto: Ideam

En la región Caribe predominará el tiempo seco hacia el norte, aunque se esperan lluvias de menor intensidad en el sur de Magdalena y Bolívar. Por su parte, la región Andina presentará precipitaciones en zonas del norte y centro, incluidas áreas del Urabá antioqueño, Catatumbo, Santander, Eje Cafetero y noroccidente de Cundinamarca, principalmente durante la tarde y la noche.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se proyectan lluvias ligeras.

Incremento de precipitaciones el sábado 23 de mayo

El panorama meteorológico registrará variaciones durante la jornada del sábado. “Se espera un aumento significativo de las lluvias en gran parte del territorio nacional, concentrándose las precipitaciones más intensas en Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés”, detalló el Ideam.

El clima para la noche de este sábado 23 de mayo. Foto: Ideam

En la región Caribe se anticipa un incremento de las lluvias hacia el sur de Magdalena, Sucre, Córdoba y Cesar, con eventos moderados a fuertes durante la tarde y noche, mientras que en La Guajira persistirán condiciones secas.

Para la Orinoquía y la Amazonía continuarán las precipitaciones, con mayores acumulados hacia el oriente y lluvias entre ligeras y moderadas en Meta, Casanare, Caquetá y Putumayo. En la región Andina se prevé un incremento de las precipitaciones en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

Tendencia a la baja para el domingo 24 de mayo

El domingo marcará un cambio en el comportamiento del tiempo en el país. Para el último día del fin de semana, se prevé una disminución general de las precipitaciones en comparación con el sábado, aunque continuarán eventos importantes en varias regiones.

El clima para este domingo 24 de mayo. Foto: Ideam

Los mayores acumulados de agua se estiman en los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.

En la región Caribe se espera una reducción en las lluvias, con precipitaciones moderadas restringidas a Sucre, Bolívar y el norte de Córdoba durante la madrugada.

Finalmente, en la Orinoquía y la Amazonía persistirán lluvias dispersas, especialmente en las zonas de piedemonte en Meta, Caquetá, Putumayo y el occidente de Casanare, manteniendo el llamado a la prevención vial en los corredores del sur del país.