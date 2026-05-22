El pronóstico del clima para las próximas horas anticipa lluvias en zonas del Pacífico, la región Andina y la Orinoquía, además de calor extremo en varias ciudades del Caribe colombiano.

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Lluvias y calor marcarán el clima en Colombia

El Ideam prevé para las próximas 24 horas un escenario de alta variabilidad climática en gran parte del territorio nacional, con predominio de cielo entre parcial y mayormente nublado.

Se presentarán lluvias de intensidad variable en varias regiones del país, especialmente durante la tarde y la noche.

Las condiciones más inestables se concentrarán en las regiones Orinoquía y Pacífica, donde se anticipan precipitaciones de moderadas a fuertes.

En el Pacífico, las lluvias impactarían sectores del centro de Nariño, el centro y zonas costeras de Cauca y Valle del Cauca, así como el sur y norte del Chocó.

En el litoral Pacífico marítimo también se esperan lluvias durante la mañana y la noche, asociadas a un ambiente atmosférico inestable.

En la región Andina, tras una mañana en general seca, el panorama cambiará hacia un incremento de la nubosidad y la aparición de precipitaciones en la tarde y la noche en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Santander.

Algunas zonas del centro de Tolima, occidente de Cundinamarca y sectores de Boyacá y Norte de Santander tenderán a mantener condiciones más secas, aunque con nubosidad variable.

En el Caribe, ciudades como Barranquilla y Cartagena tendrán predominio de tiempo seco y altas temperaturas que podrían alcanzar los 36 °C.

En sectores del sur y centro de Córdoba, Sucre y Bolívar se esperan lluvias de moderadas a localmente fuertes durante la tarde y la noche.

En contraste, zonas costeras del Caribe central y oriental, así como amplios sectores de La Guajira, mantendrán condiciones mayormente secas.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipa nubosidad variable con lloviznas intermitentes en horas de la tarde y la noche.

En la región Orinoquía se prevén lluvias de moderadas a fuertes en sectores de Vichada, Meta, Casanare y Arauca, con los mayores acumulados en la mañana y la tarde.

En la Amazonía también se esperan condiciones inestables, especialmente en el piedemonte amazónico y en zonas del sur de Guaviare y Vaupés, donde las lluvias podrían ser localmente fuertes.

En contraste, el sur de Amazonas y el oriente de Caquetá registrarían predominio de tiempo seco.

Se advierte sobre altas temperaturas y elevada humedad que podrían generar sensaciones térmicas adversas en el Caribe, el norte del Chocó y sectores del occidente de Santander, oriente de Antioquia y el valle medio del Magdalena.

Bogotá presentará cielo seco en la mañana Foto: Getty Images

Pronóstico del clima para las principales ciudades Prode Colombia

En Barranquilla se espera una jornada mayormente despejada y seca, aunque hacia la tarde podría presentarse un aumento de la nubosidad de forma parcial, con temperaturas que alcanzarían los 36 °C.

Una condición similar se prevé para Cartagena, donde predominará el tiempo seco durante todo el día, acompañado de cielos entre ligeros y parcialmente nublados y una temperatura máxima también cercana a los 36 °C.

En Bucaramanga, el día iniciará con condiciones secas, pero en el transcurso de la tarde y la noche se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias ligeras.

Medellín, por su parte, registraría lloviznas y precipitaciones débiles de manera intermitente durante la tarde y la noche, con una temperatura máxima estimada de 33 °C.

En Tunja se anticipa una jornada estable y mayormente seca, con nubosidad ligera a parcial que aumentará hacia la tarde, en un ambiente frío para la región con máximas cercanas a los 19 °C.

En Cali se espera cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y la noche, con una temperatura máxima estimada de 31 °C.

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Popayán tendría un comportamiento similar, con cielo mayormente nublado y presencia de lloviznas y lluvias ligeras de forma intermitente, especialmente en horas de la tarde y la noche, con una máxima cercana a los 26 °C.

En Bogotá, el día se caracterizará en la mañana con tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas aisladas en sectores del norte y oriente de la ciudad.

Durante la tarde se prevé nubosidad variable con predominio de condiciones secas, aunque con posibilidad de lluvias ligeras en localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Engativá, con una temperatura máxima cercana a los 20 °C.

Hacia la noche, se espera cielo mayormente nublado y tiempo seco, sin descartar algunas lluvias ligeras en el norte de la capital.