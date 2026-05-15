Ministra de Ambiente lanza dura advertencia sobre el fenómeno de El Niño en Colombia: “Tenemos que prepararnos para hoy”

Durante una rueda de prensa en la que hicieron presencia la ministra de Ambiente, Irene Vélez; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; y el director de la UNGRD, Carlos Alberto Carrillo, se expusieron los diferentes puntos que se han venido evidenciando respecto a la variabilidad climática.

Echeverry aseguró que se espera próximamente la llegada del fenómeno de El Niño, categorizado como fuerte o muy fuerte, lo que genera preocupación en medio de la reducción de lluvias que ha presentado el territorio nacional.

La ministra de Ambiente hizo hincapié en que la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide a mitad de año subió del 62 % al 82 %: “Es altamente probable que El Niño se anticipe y esa anticipación lo que quiere decir es que no tenemos que prepararnos para septiembre, sino que tenemos que prepararnos para hoy”.

“Con el fenómeno de El Niño y su posible instalación, estaríamos ante un déficit hídrico ya consolidado”, enfatizó la ministra Vélez.

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