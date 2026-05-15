Revelan nuevas imágenes de Yulixa Toloza subiéndose a un vehículo, horas antes de su desaparición en centro de estética en Bogotá

Autoridades y familiares continúan la búsqueda de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que llegó hasta un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, para realizarse una liposucción y no se volvió a saber nada de ella.

Mientras tanto, City Tv Noticias reveló un video en el que se observa a la mujer saliendo de su vivienda ubicada en el barrio Islandia, localidad de Bosa, rumbo al centro de estética.

Pálida, sin poder respirar ni hablar bien: últimos videos de Yulitza Toloza antes de desaparecer tras procedimiento estético

En las imágenes reveladas por el noticiero citado anteriormente se ve a la mujer caminando hacia un carro de color gris que la llevaría al lugar, a eso de las 7:25 a. m. del miércoles 13 de mayo.

La mujer iba vestida con una sudadera totalmente negra y unos tenis de color blanco.

Yulitza Toloza tras salir de su casa en Bosa. Foto: Pantallazo de video de City TV Noticias

Desde la Secretaría de Salud de Bogotá indicaron haber evidenciado que el supuesto centro de estética no contaba con autorización para prestar procedimientos como el realizado a Yulixa.

En tal sentido, desde el Distrito resaltaron que dicho lugar ubicado en el barrio Venecia estaba operando de manera ilegal.

“Inmediatamente se iniciaron las acciones correspondientes y se mantiene la articulación permanente con las autoridades competentes. Desde la entidad reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida, la seguridad y la salud de la ciudadanía”, dijo Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud de Bogotá.

📢@SectorSalud activó acciones de inspección, vigilancia y control frente al caso de una mujer de 52 años que, según denuncia de allegados, desapareció tras procedimiento en centro estético en el sector de Venecia. Se evidenció que el lugar no tiene autorización para prestar… pic.twitter.com/16wmiVNXhy — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 14, 2026

Vale destacar que, quien también habló, fue Yuri Mora, amiga cercana de Yulitza. Dijo en entrevista con 6AM hoy por hoy de Caracol Radio que la mujer de 52 años salió “muy mal, ella salió muy mal, salió muy descompensada”, una vez le realizaron el procedimiento estético.

“Yo era la persona encargada de quedarme con ella y ya empezaron a decir que no, que no, que no. Nos desesperamos, vinimos y ya no había nadie. Tenían otra chica ahí encerrada, apagaron todo, nos bloquearon de todo lado. No sabemos absolutamente nada de ellos”, agregó Mora en el medio citado anteriormente.