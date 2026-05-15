Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, reconoció ante la JEP que recibió apoyo de los paramilitares en su campaña

En los próximos días, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definirá si readmite o no al exgobernador de Santander y coronel en retiro Hugo Heliodo Aguilar Naranjo.

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Esto, después de que entre los días 4 y 5 de mayo el exmandatario departamental entregara extensas versiones sobre las alianzas políticas que firmaron los grupos paramilitares y dirigentes políticos de Santander.

Tras las preguntas del magistrado Carlos Alberto Suárez López, el coronel en retiro entregó nombres y cargos de los políticos que tenían alianzas con los grupos paramilitares que delinquían en la región.

Entre estos se destacan el nombre del exdiputado Nelson Naranjo Cabarique quien, según Aguilar, “era directamente candidato de las Autodefensas, nombrado por alias Ernesto Báez”. Así mismo, Alfonso Riaño, delegado como enlace para coordinar votos “con alias César”.

En medio de la extensa diligencia, el exgobernador de Santander lamentó no haber reportado ante las autoridades competentes el apoyo que estaban manifestando las estructuras armadas ilegales en varios municipios para que votaran por él.

“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, señaló.

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En la diligencia, que tuvo una duración cercana a las cuatro horas, el magistrado le preguntó sobre sus acuerdos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como por sus reuniones con los exjefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Guillermo Cristancho, alias Camilo Morantes, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

Lo dicho por Hugo Aguilar motivó a que en la sesión del 6 de mayo la magistrada Catalina Díaz le preguntara sobre las alianzas con las AUC.

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En esa oportunidad, reconoció que en efecto tuvo conocimiento del apoyo de las autodefensas a su candidatura a la Gobernación de Santander y de las alianzas que se habían firmado con el Partido Convergencia Ciudadana, del que hacía parte.

Para dichos comicios, reconoció que dicho partido avaló candidaturas de preferencia del Bloque Central Bolívar de las AUC por los acuerdos políticos firmados en un principio con Camilo Morantes y, posteriormente, con Ernesto Báez.

La JEP confirmó, mediante un comunicado, que con los aportes entregados durante las dos sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si las contribuciones de Aguilar Naranjo satisfacen los estándares de verdad exigidos por esta Jurisdicción para aceptar su sometimiento ante la JEP.

El exgobernador de Santander fue condenado en agosto de 2023 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 108 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.