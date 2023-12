El coronel (r)Hugo Aguilar, quien disparó contra Pablo Escobar, relata qué pasó con la pistola del capo y por qué se especuló que él la tenía en su poder

Hugo Aguilar era mayor de la policía cuando participó en la operación que dio con la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria el 2 de diciembre de 1993. Y, aunque en varias oportunidades ha relatado cómo llegó hasta el hombre más sanguinario y buscado por las autoridades en el mundo, hay una historia a la que no se le conoce su versión.

“Yo le dije: señor Presidente, yo voy, pero me tienen que dar un esquema de seguridad porque no podía ir a Medellín, me mataban. Fijamos la fecha, llegué hasta la ciudad, estaban los periodistas y les dije que tenía que ser rápido porque el mismo día debía regresar a Bucaramanga. Hicimos el recorrido, fuimos hasta la casa donde dimos de baja a Escobar, en ese momento la vivienda la había comprado un señor de Estados Unidos, creo que el techo todavía existe. Le pedimos permiso al dueño y él nos dejó subir porque la estaban arreglando”, contó.