Pablo Escobar Gaviria, abatido hace 30 años: así cayó, contado en su máximo detalle, aquel 2 de diciembre de 1993

Consciente de que sus llamadas telefónicas eran monitoreadas constantemente por el grupo de inteligencia y telecomunicaciones del Bloque de Búsqueda, realizaba casi más llamadas para despistar que aquellas que realmente necesitaba hacer. Se movía por varias zonas de la ciudad con un teléfono inalámbrico de muy largo alcance y potencia, que no era otra cosa que una extensión de un aparato fijo que también era cambiado de lugar constantemente por los hombres de Escobar. Esto explica que muchas veces los hombres del Bloque rastrearan una llamada del jefe del cartel de Medellín gracias a la intercepción de las líneas telefónicas locales, y terminaran allanando una casa donde efectivamente hallaban un receptor telefónico con su antena extendida al máximo, pero no encontraban ni el auricular ni a Escobar.

El jefe del cartel se comunicó con el conmutador de la edificación, pero por lo menos en dos ocasiones fracasó en su intento para que le pasaran su llamada a la suite que ocupaba su familia, pues se identificaba como periodista que deseaba entrevistar a Juan Pablo Escobar sin saber que esa mañana sus familiares habían instruido al operador del conmutador de que no pasara llamadas de periodistas. Un tercer intento le dio resultados a Escobar, quien pudo así hablar con su esposa y su hijo durante dos minutos y 25 segundos, un lapso más largo de lo acostumbrado debido a la satisfacción de que su hijo le informara que el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de visita en Colombia, había dado unas declaraciones que dejaban abiertas las puertas para que los Escobar viajaran a El Salvador. En los sótanos de la escuela Carlos Holguín, sede del Bloque de Búsqueda en Medellín, el rastreo de la llamada por el sistema de triangulación radiogoniométrica operado desde hacía 14 meses y casi sin descanso por una joven oficial de la Policía, ofreció una ubicación bastante precisa del lugar desde donde Escobar estaba hablando. El computador que tenía registrada y digitalizada la voz de Escobar desde las horas que siguieron a su fuga de la cárcel de La Catedral en julio del 92, solía identificar con frecuencia la voz de Escobar captada por una red de poderosos equipos de radar en tierra y en el aire, pero a la hora de establecer el lugar de emisión de la comunicación, los equipos casi siempre indicaban una zona más bien amplia cuya superficie variaba entre 50 metros y dos kilómetros cuadrados. Esta vez fue diferente. La señal resultó muy precisa de tal manera que hacia las dos menos cuarto, la joven oficial de la Policía notificó a su superior y de inmediato se desató un operativo del Bloque. Como la ubicación del lugar donde se suponía estaba Escobar parecía tan exacta, la decisión de los hombres del Bloque fue la de enviar un grupo tipo comando, con los 17 mejores hombres de la organización. No hacían falta helicópteros, ni grandes camiones: solo los 17 hombres mejor entrenados y armados, la élite de la élite. “Teníamos la convicción de que no podíamos fallar –le dijo a SEMANA una fuente del Bloque–, pues nos sentíamos aguijoneados por las últimas declaraciones del fiscal De Greiff según las cuales la caída de Escobar estaba lejana y el bloque seguía fracasando”.

En un acto de desesperación y entrega para con ‘El Patrón’, Agudelo salió a la calle disparando su pistola 9 milímetros, en una maniobra que pretendía distraer al comando uniformado, y darle la oportunidad a Escobar de escapar por la parte trasera de la casa. La maniobra no alcanzó a funcionar: ‘El Limón’ cayó abatido en cuestión de segundos en el antejardín, mientras Escobar saltaba desde una ventana del segundo piso hacia el tejado de barro de la casa vecina. Pero allí lo esperaban dos hombres del Bloque, Escobar comenzó a disparar hasta agotar 12 de las 13 balas que llevaba en su Sig Sauer 9 milímetros, pero no logró escapar. Los dos efectivos del Bloque dispararon uno su subametralladora y el otro su pistola 9 milímetros con gran precisión. Tres tiros atravesaron la cabeza de Escobar, uno de ellos por el oído derecho. Dos balas más se alojaron en su pierna derecha, otra en el muslo izquierdo y una más arriba de la cadera. Eran las dos y 50.

El cuerpo del mayor criminal de la historia de Colombia cayó tendido sobre las tejas de barro, con las rodillas un tanto recogidas y la cabeza ensangrentada, inclinada sobre el hombro derecho. “El cuerpo hizo mucho ruido al caer sobre las tejas”, le dijo a SEMANA un hombre del Bloque. Eran los 115 kilos que había alcanzado tras meses de vivir encerrado en caletas, devorando comida a todas horas. Lucía una larga melena de su pelo negro un tanto ensortijado, y una barba que su bigote a lo Hitler no lograba completar. En cuestión de segundos su rostro fue identificado y en poco menos de 20 minutos, se cotejaron sus huellas dactilares con las que poseía la Fiscalía. Mientras esto sucedía, el general Octavio Vargas era informado y enteraba a su vez al alto Gobierno. Por más increíble que pareciera, Pablo Escobar Gaviria había sido abatido por el Bloque de Búsqueda en un operativo de no más de 15 minutos. Todo parecía haber sucedido de modo tan sencillo que resultaba imposible no pensar en tantos miles de colombianos ilustres y anónimos que habían muerto en los últimos 10 años por cuenta de las numerosas ocasiones en que Escobar había logrado escapar. Esos 15 minutos no parecían suficientes para borrar una década de terror que había transformado para siempre a Colombia”.