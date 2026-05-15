Así puede cambiar gratis la tarjeta Cívica antes de que deje de funcionar en el Metro de Medellín

El Metro de Medellín inició la transición definitiva para retirar de circulación las antiguas tarjetas Cívica Classic. El motivo principal es una actualización tecnológica en el sistema de recaudo, la cual busca reemplazar los plásticos antiguos por unos nuevos que permitan gestionar el saldo a través de plataformas digitales sin necesidad de acudir a taquillas o puntos físicos.
Según los cálculos de la empresa de transporte, cerca de 200.000 usuarios aún portan la tecnología vieja y necesitan realizar este trámite para no quedarse sin acceso al sistema masivo.
Los usuarios que deben realizar la renovación
La sustitución del plástico no es generalizada. Únicamente deben agendarse las personas que cumplan con los siguientes perfiles o características en su tarjeta actual:
- Antigüedad: Ciudadanos que obtuvieron su tarjeta en el periodo comprendido entre 2007 y 2014.
- Falta de actualización: Usuarios que completaron una década o más sin cambiar su plástico.
- Diseño: Personas que todavía portan la versión azul con fotografía impresa.
- Limitación digital: Pasajeros que se ven obligados a hacer filas para recargar porque su tarjeta actual no es compatible con las aplicaciones móviles de Nequi, Cívica o Bancolombia.
La ventaja de los nuevos plásticos es la incorporación de la tecnología sin contacto NFC (Near Field Communication). Gracias a este componente, el dinero abonado desde el celular se valida de manera interna, eliminando el paso obligatorio de pasar la tarjeta por los lectores físicos de la estación tras una transacción virtual.
Plazos establecidos y tarifas del cambio
La administración del Metro extendió la fecha límite para completar este proceso hasta el martes 30 de junio de 2026.
Las personas que asistan a los puntos autorizados dentro de este cronograma recibirán el nuevo plástico sin costo alguno. Por el contrario, a partir del miércoles 1 de julio de 2026, los dispositivos antiguos quedarán completamente inhabilitados para ingresar a las estaciones, obligando al usuario a comprar una tarjeta nueva bajo la tarifa comercial vigente.
Canales de consulta y puntos de atención
Antes de salir de casa, el usuario puede verificar la vigencia de su documento ingresando a la plataforma web oficial https://website.civica.com.co/validacion-tarjeta-civica, donde solo se requiere digitar el número de documento de identidad.
Si la plataforma confirma la necesidad del cambio, el trámite puede gestionarse en dos espacios:
- Puntos de Atención al Cliente habituales: Abiertos de lunes a viernes en jornadas que van desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m.
- Punto preferencial en la Estación Sabaneta: Una oficina habilitada exclusivamente para descongestionar el proceso, con atención de lunes a viernes entre las 6:15 a. m. y las 3:45 p. m.