Los usuarios del metro de Medellín tienen la posibilidad de acceder virtualmente a la información de su tarjeta personalizada de transporte. Mediante la aplicación de su tarjeta cívica, los residentes del Valle de Aburrá podrán beneficiarse con las diferentes alternativas que ofrece el sistema.

Esta aplicación llamada “Cívica” está pensada para ser un medio de pago digital en el sistema de transporte antioqueño, administrar, pagar e incluso viajar sin utilizar la tarjeta física.

Cuando esta plataforma virtual fue anunciada en 2020, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejade, elogió la creación: “Es una app que tiene todo y una experiencia para aquellos ciudadanos y visitantes que quieren disfrutar de manera inteligente la ciudad desde el celular“.

Sin embargo, algunos ciudadanos no conocen todos los beneficios de la aplicación y el sistema.

Convenio con el transporte público del aeropuerto

Este beneficio para los ciudadanos se da a través de los buses ubicados alrededor de las salidas internacionales del Aeropuerto José María Córdova. Los usuarios de la aplicación no deben tener dinero en efectivo para abordarlo; mediante la plataforma digital pueden acceder al servicio y pagar su pasaje.

Descuentos en temporadas de ferias

Medellín es una ciudad en la que se concentran grandes comercios y se celebran importantes feriados en el país. En años anteriores, el sistema de transporte ha diseñado estrategias que les permiten a los visitantes economizar su transporte, devolviéndoles porcentajes considerables de los pasajes que paguen en el servicio.

Convenio con Puntos Colombia

Los usuarios que acumulen puntos en la plataforma Puntos Colombia podrán pagar sus pasajes directamente a través del medio habilitado, sin necesidad de dinero en efectivo, utilizando únicamente los beneficios acumulados en la aplicación.

CivicaPay con aliados comerciales

Frisby, Studio F, Droguería la Alemana, entre muchos más comercios aliados del servicio, permiten pagar con Cívica Pay, de tal forma que los usuarios en algunos momentos han disfrutado de ofertas en las que les retribuyen parte de sus compras, entre los beneficios.

Enviar dinero a familiares y amigos

Desde la billetera digital de CivicaPay, los ciudadanos pueden compartir dinero entre familiares y amigos, para posteriormente ser validados en pasajes o pagos en los comercios aliados.

La Alcaldía de Medellín y la empresa del metro han diseñado una plataforma que le permite a los usuarios tener una experiencia personalizada y con una variedad de oportunidades únicas para que los usuarios se vean beneficiados de usar la aplicación.