Medellín

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Esta herramienta le permite a los usuarios tener una experiencia personalizada. La anterior fecha estaba hasta el 15 de marzo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

17 de febrero de 2026, 11:04 a. m.
Se amplió el paso para los ciudadanos.
Se amplió el paso para los ciudadanos. Foto: Composición SEMANA: DIEGO ANDRES ZULUAGA / Metro de Medellín

La tarjeta Cívica del Metro de Medellín le permite a los usuarios del transporte público tener una experiencia personalizada en su uso de la plataforma vehicular. Algunos de los antioqueños la adquirieron entre 2007 y 2014, por lo que en estos momentos no tienen ciertos beneficios del servicio debido a la antigüedad de su pasaje de tránsito.

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

Anteriormente, el Metro de Medellín informó a los ciudadanos que podían renovar esta tarjeta hasta el 15 de marzo de este año; sin embargo, fue la misma empresa encargada la que anunció la ampliación del plazo para la renovación de su herramienta.

Debido al “enredo” que presentó esta renovación en varios usuarios, la empresa amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2026. Esta importante actualización les permitirá a los ciudadanos realizar recargas virtuales de sus pasajes.

¿Quiénes deben renovar la tarjeta Cívica?

Usuario de Metro de Medellín mostrando tarjeta Cívica
Usuario de Metro de Medellín mostrando tarjeta Cívica Foto: Cortesía: Metro de Medellín

Desde el Metro de Medellín se encargaron de aclarar que esta nueva herramienta solo la deben cambiar los ciudadanos que la hayan sacado entre 2007 y 2014.

Medellín

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Medellín

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Nación

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Medellín

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Nación

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Medellín

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

4 Patas

Abandonan a perrito en una biblioteca con una conmovedora nota: “¿Me reciben, por favor?”

Bogotá

Atención, Kennedy: el Distrito ofrece más de 2.000 cupos gratis en escuelas deportivas para niños y jóvenes de la localidad

Vehículos

Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

El gerente de Desarrollo de Negocios del Metro, Carlos Ortíz, le explicó al medio El Colombiano: “Todos aquellos que la consiguieron entre 2007 y 2014, también los que no la hayan renovado en los últimos 11 años“.

Además, especificó que si los ciudadanos no saben si deben renovarla, podrán identificarlo si su “Cívica” es de color azul con foto o si no les permite hacer recargas virtuales. Las tarjetas actualizadas sí hacen posible que los usuarios abonen el saldo con Bancolombia, Nequi o la app de Cívica.

“Mor, pille pues”: Feid lanzó tarjeta Cívica en colaboración con el Metro de Medellín para el ‘Ferxxocalipsis Tour’

No obstante, el portavoz de la empresa de transporte reveló que cuentan con una base de datos que se encarga de compartir una información específica a través de correo electrónico o mensaje de texto, para que las personas se acerquen a renovar su tarjeta.

¿En dónde deben acercarse los ciudadanos?

El representante recalcó la gratuidad del trámite y, posteriormente, le contó al medio que los puntos de atención están en Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier. En estos lugares los ciudadanos podrán tramitar su nueva tarjeta.

Se aclaró que las personas que no deben hacer la actualización, pero que desean hacerlo por alguna motivación personal o accidental, deberán cancelar $12.100 y, también, pueden solicitarla en cualquiera de los cinco puntos previamente mencionados.

Además, el gerente Ortíz hizo mención a la otra renovación en el sistema de transporte. El gerente recordó la alianza que se hizo con Puntos Colombia: “Esta les permite, cada vez que recargan su Cívica en las Máquinas de Recarga Automática (MRA), acumular puntos, los cuales, después, pueden redimirse a través de la APP en otras recargas y así ahorrar algo de dinero”, declaró a El Colombiano.

Más de Medellín

Bibliotecas, Iglesias y centros educativos ofrecen a la comunidad hispana la posibilidad de aprender inglés

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Alcalde Federico Gutiérrez criticó a los Therians

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Cortes de luz y agua en Cali este martes: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI.

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Captura de presunto abusador en Medellín.

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado.

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

Fico Gutiérrez arremetió contra el presidente y el ministro de Salud por la muerte del niño Kevin Acosta

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Lluvias en Medellín.

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Noticias Destacadas