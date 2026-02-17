Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

La tarjeta Cívica del Metro de Medellín le permite a los usuarios del transporte público tener una experiencia personalizada en su uso de la plataforma vehicular. Algunos de los antioqueños la adquirieron entre 2007 y 2014, por lo que en estos momentos no tienen ciertos beneficios del servicio debido a la antigüedad de su pasaje de tránsito.

Anteriormente, el Metro de Medellín informó a los ciudadanos que podían renovar esta tarjeta hasta el 15 de marzo de este año; sin embargo, fue la misma empresa encargada la que anunció la ampliación del plazo para la renovación de su herramienta.

Debido al “enredo” que presentó esta renovación en varios usuarios, la empresa amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2026. Esta importante actualización les permitirá a los ciudadanos realizar recargas virtuales de sus pasajes.

¿Quiénes deben renovar la tarjeta Cívica?

Usuario de Metro de Medellín mostrando tarjeta Cívica Foto: Cortesía: Metro de Medellín

Desde el Metro de Medellín se encargaron de aclarar que esta nueva herramienta solo la deben cambiar los ciudadanos que la hayan sacado entre 2007 y 2014.

El gerente de Desarrollo de Negocios del Metro, Carlos Ortíz, le explicó al medio El Colombiano: “Todos aquellos que la consiguieron entre 2007 y 2014, también los que no la hayan renovado en los últimos 11 años“.

Además, especificó que si los ciudadanos no saben si deben renovarla, podrán identificarlo si su “Cívica” es de color azul con foto o si no les permite hacer recargas virtuales. Las tarjetas actualizadas sí hacen posible que los usuarios abonen el saldo con Bancolombia, Nequi o la app de Cívica.

No obstante, el portavoz de la empresa de transporte reveló que cuentan con una base de datos que se encarga de compartir una información específica a través de correo electrónico o mensaje de texto, para que las personas se acerquen a renovar su tarjeta.

¿En dónde deben acercarse los ciudadanos?

El representante recalcó la gratuidad del trámite y, posteriormente, le contó al medio que los puntos de atención están en Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier. En estos lugares los ciudadanos podrán tramitar su nueva tarjeta.

Se aclaró que las personas que no deben hacer la actualización, pero que desean hacerlo por alguna motivación personal o accidental, deberán cancelar $12.100 y, también, pueden solicitarla en cualquiera de los cinco puntos previamente mencionados.

Además, el gerente Ortíz hizo mención a la otra renovación en el sistema de transporte. El gerente recordó la alianza que se hizo con Puntos Colombia: “Esta les permite, cada vez que recargan su Cívica en las Máquinas de Recarga Automática (MRA), acumular puntos, los cuales, después, pueden redimirse a través de la APP en otras recargas y así ahorrar algo de dinero”, declaró a El Colombiano.