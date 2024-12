“Mor, pille pues”: Feid lanzó tarjeta Cívica en colaboración con el Metro de Medellín para el ‘Ferxxocalipsis Tour’

Los asistentes que tienen silletería asegurada en el lugar, necesitan desplazarse, y por esta razón Feid y el Metro de Medellín, lanzaron una sorpresa que va a emocionar a sus fans: el lanzamiento de la tarjeta cívico personalizada con el color, y los íconos característicos del intérprete de Luna, Sorry 4 that much, Feliz cumpleaños Ferxxo, entre otros.