Karol G habló sobre decisión que tomó en su relación con Feid y expuso señal que la alejó: “Estaba lista”

Karol G se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música actual, destacándose por su estilo y la identidad que imprime en cada uno de sus proyectos. Con el lanzamiento de su trabajo Tropicoqueta, la artista paisa fortaleció su proyección internacional, al punto de convertirse en uno de los nombres más esperados para la próxima edición de Coachella.

Karol G hizo historia en Coachella y dio un show único al ser la primera mujer en encabezar el famoso festival: “No sientan miedo”

Sin embargo, en medio de este momento profesional, su vida personal volvió a captar la atención del público. La cantante fue recientemente protagonista de la portada de Playboy, espacio en el que concedió una entrevista donde abordó distintos aspectos de su carrera y su intimidad.

Durante la conversación, también hizo referencia a su separación con Feid, compartiendo reflexiones que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores y que reactivaron la curiosidad sobre los motivos de su ruptura.

Karol G Foto: Tomadas de redes sociales

Según expresó, este episodio representó un momento especialmente difícil en su vida, llevándola a atravesar un proceso profundo de transformación personal y reconstrucción emocional.

No obstante, la cantante volvió a conceder una entrevista a Call Her Daddy, donde habló acerca de la señal que recibió de la vida de que no debía pasar al siguiente escalón con el paisa. En sus declaraciones, fue enfática en que su relación atravesó un instante que la hizo dudar, pese a que se sentía lista.

De acuerdo con lo que mencionó a Alexandra Cooper, dentro de su relación estaban pasando cosas importantes, al punto de casi dar un paso que lo cambiaría todo. Sin embargo, algo dentro de ella hizo que se frenara.

“Creo que estaba lista, y simplemente la vida me dijo: ‘Todavía no’. Así que estoy tratando de captar el mensaje”, comentó.

En cuanto a esta nueva etapa que lleva soltera, Karol G reafirmó que no buscaba a nadie, pues estaba disfrutándose, conociéndose y llevando la soltería a su manera, sin extrañar una pareja.

“Estoy disfrutando de mí, de mi proceso con la música. No es que extrañe estar con alguien, solo estoy enfocada en mí”, aseguró.