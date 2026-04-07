Karol G habló por primera vez de su ruptura amorosa con Feid y expuso detalles: “Ya no quería estar ahí”

Karol G se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música actual, gracias a su estilo único y a la identidad que ha construido en cada uno de sus proyectos. Tras el lanzamiento de Tropicoqueta, la cantante paisa elevó aún más su reconocimiento internacional, posicionándose como una de las figuras más esperadas para la próxima edición de Coachella.

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No obstante, en medio de este momento de éxito, la intérprete volvió a ser tema de conversación por su vida personal. La artista protagonizó recientemente la portada de Playboy, donde ofreció una entrevista en la que habló de distintos aspectos de su carrera y su intimidad.

En ese diálogo, Karol G también se refirió a su ruptura con Feid, compartiendo reflexiones que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores y que reavivaron el interés sobre lo que ocurrió en su relación.

De acuerdo con lo que mencionó, este instante fue devastador en su realidad, llevándola a reconstruirse en muchas formas.

“El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas“, dijo al respecto.

La cantante indicó que la ruptura fue uno de los motivos que la impulsaron a irse a Hawái un tiempo, cortando su cabellera y pasando la página con esta historia que había cautivado a miles de personas.

Karol G Foto: Tomadas de redes sociales

Todo habría sucedido en noviembre de 2025, empujándola a probar una etapa muy distinta desde la soltería. Su evolución fue surgiendo, transformando la carrera que llevaba hasta este instante.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“, apuntó.

Por último, aseveró que las cosas ya no funcionaban con Feid, por lo que decidió irse y poner el valor que llevaba en su interior.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!“, concluyó.