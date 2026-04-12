¿Se arrepiente? Karol G dijo qué tipo de hombres le gustan, luego de terminar con Feid: “Tengo que cambiar eso”

El nombre de Karol G sigue sonando con fuerza, no solo por su música, sino también por lo que pasa fuera de los escenarios.

En medio de uno de los momentos más altos de su carrera, la artista antioqueña volvió a estar en boca de todos luego de hablar sobre su vida sentimental en distintas entrevistas recientes.

Karol G habló por primera vez de su ruptura amorosa con Feid y expuso detalles: “Ya no quería estar ahí”

Durante una conversación en el pódcast Call Her Daddy, la cantante habló sin filtros sobre sus relaciones pasadas, mencionando tanto a Anuel AA como a Feid.

Allí dejó clara una curiosa preferencia: su atracción por los “chicos malos”, un comentario que rápidamente causó reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si Karol G realmente quiere cambiar ese patrón o si simplemente forma parte de su forma de amar.

Para iniciar, la paisa reveló una experiencia de infidelidad que vivió mientras su pareja a una distancia considerable de ella.

Karol G en la fiesta de Vanity Fair Foto: AFP

“Estoy hablando de millas y kilómetros y mares. Como si estuviera aquí y en realidad estuviera en un continente diferente”, dijo la cantante.

En esta misma conversación, se le preguntó a Karol G por si tenía algún estereotipo de hombre y su respuesta sorprendió a sus fans:

“Me gusta un poco el chico malo, ¿Sabes? Tengo que cambiar eso. Y me gusta el chico que parece que es del barrio y es tranquilo; ese es mi tipo", añadió la cantante, y vale la pena recordar que esta descripción coincide con sus dos últimos exnovios, los cantantes Anuel AA y Feid.

Otra de las respuestas que llamó la atención fue cuando respondió cual era la mejor cita a la que un hombre la podría invitar.

Pese a que la Bichota ahora es considerada una de las famosas con más reconocimiento mundial, y se esperaría que fuera una cita llena de glamour, la verdad es que su cita ideal es algo demasiado sencillo.

“Para mí, la mejor cita es que me lleven a comer perro caliente y papas fritas, a un lugar de la calle, y que me haga sentir que soy del barrio, como donde vienen los chicos malos. Y me encanta eso”, concluyó.

Karol G protagoniza la portada de Playboy y se alista para hacer historia en Coachella 2026 Foto: x

Karol G abrió su corazón y dio más detalles de su vida sentimental

Pero esa no fue la única vez que tocó el tema. En su aparición en la portada de Playboy, Karol G profundizó aún más en su ruptura con Feid, compartiendo reflexiones personales que encendieron nuevamente la conversación en redes sociales.

Sus palabras dejaron ver un lado más íntimo, alejado del brillo del escenario, y despertaron la curiosidad sobre los detalles detrás del fin de esa relación.

Todo esto ocurre mientras su carrera sigue en ascenso. Con el lanzamiento de Tropicoqueta, la paisa reforzó su presencia internacional y consolidó una identidad artística que la distingue dentro de la industria.

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Ese impulso la llevó a convertirse en una de las figuras más esperadas en Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Así, entre éxitos profesionales y confesiones personales, Karol G demuestra que su impacto va mucho más allá de la música. Su historia, tanto dentro como fuera del escenario, sigue conectando con una audiencia que no pierde de vista ninguno de sus movimientos.