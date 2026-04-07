Karol G habló de advertencia que le dieron si mencionaba a ICE en sus conciertos en Estados Unidos: “Te vamos a quitar la visa”

Karol G es una de las cantantes más conocidas de la industria musical, destacando con su estilo y su toque artístico. Tras lanzar Tropicoqueta, la celebridad se catapultó, siendo uno de los shows más esperados de la siguiente edición de Coachella.

Karol G al desnudo: la colombiana posa “al natural” para la mítica portada de Playboy

Sin embargo, en medio de su auge, la paisa fue protagonista de la portada de Playboy, donde concedió una particular entrevista en la que desveló comentarios que solía recibir por sus conductas en contra de ICE en Estados Unidos.

Según se detalló, personas le advierten que no debe hacer algunas cosas para evitar problemas, al punto de no mencionar nada relacionado con este tema.

“La gente te dirá: ‘Mejor no lo hagas’. ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: “Oye, te vamos a quitar la visa”. Te conviertes en un cebo, porque algunas personas quieren demostrar su poder”, dijo.

Ante la espera por el evento internacional, la artista mencionó que esperaría y actuaría diferente por el impacto que podría tener, lejos de decir en el escenario: “ICE out”.

“Tengo un gran escenario, y por eso quiero esperar. Si alguien intentara hacerme daño, quiero mantenerme firme en mi escenario por mi comunidad. Por eso, tal vez deba ser más cuidadosa, esperar mi turno y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más”, comentó.

Karol G, en diálogo con Paola Ramos, afirma que su equipo la mataría en caso de decir esas palabras, pero “está dispuesta” a hacerlo en caso de que todo lo amerite.

“¿Qué impacto real tiene decir ‘ICE Out’ en comparación con otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad? Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?”, cuestionó.

En cuanto al trabajo realizado, Phillip Picardi, el nuevo director de marca y editor jefe de la revista, habló sobre este proyecto, destacando la imagen de la colombiana dentro del medio.

“Karol G es la personificación perfecta de nuestra nueva era en Playboy. Como artista e intérprete, comprende profundamente que la sexualidad puede ser una poderosa herramienta narrativa”, dijo la cabeza a Variety.

En su conversación con el medio citado, puntualizó: “Su colaboración con el fotógrafo Gray Sorrenti fue personal e íntima; las fotografías transmiten una seducción que no necesita alardear para hacerse oír. Nos entusiasma que haya elegido Playboy para contar su historia antes de un momento tan crucial en su carrera, y agradecemos su vulnerabilidad y confianza, tanto en las imágenes como en su conversación con Paola Ramos para nuestro reportaje de portada”.