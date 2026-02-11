Medellín

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

Desde celulares y documentos hasta objetos insólitos como ollas y cobijas, estos son los artículos más olvidados en el sistema y qué hacer para recuperarlos.

Margarita Briceño Delgado

11 de febrero de 2026, 12:31 p. m.
Metro de Medellín, el eje del transporte urbano donde documentos y objetos olvidados son resguardados para sus dueños.
Metro de Medellín, el eje del transporte urbano donde documentos y objetos olvidados son resguardados para sus dueños. Foto: Metro de Medellín.

Cada año, miles de pasajeros olvidan pertenencias en el Metro de Medellín, desde objetos comunes hasta artículos sorprendentemente extraños. El sistema cuenta con un protocolo para recuperar estos objetos, aunque muchos nunca regresan a sus dueños.

Cómo funciona el proceso de objetos perdidos y los hallazgos más curiosos del sistema Metro

El olvido de pertenencias en el transporte masivo es un fenómeno cotidiano, pero en el Metro de Medellín adquiere dimensiones cuantificables que permiten trazar un retrato estadístico de la vida urbana.

En 2025, el Metro de Medellín registró 9.162 elementos perdidos, de los cuales 6.952 fueron documentos personales como cédulas, tarjetas bancarias y carnés, y 2.210 correspondieron a objetos variados, desde guantes de boxeo y triciclos hasta cobijas y un paquete con tres millones de pesos que fue devuelto a su dueño.

Las estaciones con mayor número de hallazgos fueron Niquía, San Antonio, Poblado, Parque Berrío y Bello, y los meses con más objetos perdidos coincidieron con periodos de alta movilidad, como diciembre, octubre y febrero.

Estos datos reflejan no solo la intensidad del flujo de pasajeros en la red, sino también la importancia del sistema de custodia de objetos perdidos del Metro, que permite a los usuarios recuperar sus pertenencias en la oficina de la estación Parque Berrío o a través de sus canales de atención

Los patrones también muestran que la mayoría de los objetos olvidados son artículos personales de uso cotidiano, como prendas de vestir, gafas, celulares o bastones, pero cada año aparecen objetos que desafían la lógica del transporte urbano.

Entre los hallazgos menos comunes se han reportado bicicletas, mangueras, patinetas, planos de arquitectura y la base de una olla arrocera.

Este inventario refleja tanto la diversidad de actividades de los usuarios como la espontaneidad del desplazamiento urbano.

Metro de Medellín apoyará la reactivación del sistema férreo colombiano.
Objetos olvidados en trenes y estaciones del Metro de Medellín son custodiados hasta que sus dueños los reclamen. Foto: Metro de Medellín

Cómo funciona la custodia de objetos perdidos en el Metro de Medellín

El Metro cuenta con un sistema formal para la custodia de estos elementos. Los objetos encontrados son almacenados en una oficina ubicada en la estación Parque Berrío y pueden ser reclamados por sus dueños durante un periodo aproximado de tres meses, previa verificación de identidad.

El proceso hace parte de las estrategias de atención al ciudadano y cultura Metro, que buscan fomentar la corresponsabilidad entre usuarios y operadores del sistema.

También, puede llamar a la línea Hola Metro (604 444 95 98), o usar el formulario en la página web del Metro para reportar su pérdida, de acuerdo a la información oficial del Metro de Medellín.

Por otra parte, puede preguntar en la estación donde cree que olvidó el objeto, ya que muchos elementos se guardan allí temporalmente antes de enviarlos a Parque Berrío.

En algunos casos, el personal incluso puede ayudarle a través del chat o redes sociales, facilitando la coordinación para que recojas tu pertenencia

La variedad de objetos inusuales evidencia que el Metro es un espacio donde convergen múltiples rutinas, desde mudanzas improvisadas hasta desplazamientos recreativos.

