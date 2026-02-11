El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) pronosticó que Medellín tendrá este 11 de febrero una temperatura mínima de 16°C y puede alcanzar hasta los 28°C.

El pronóstico del clima para hoy miércoles 11 de febrero, según el Ideam: en Bogotá se prevén lluvias en estas zonas

A pesar de que advirtió una temperatura a priori cálida, aclaró que la ciudad tiene un 64% de probabilidades de estar enmarcada por la neblina y la probabilidad de lluvia es del 55%.

LLuvias en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Foto: Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

Se prevén sensaciones frías, tras la advertencia del Ideam en la que pronostica vientos fuertes que pueden llegar a los 22 KM/H en el día y 17 KM/H en la noche.

Sin embargo, la capital antioqueña no está en sus principales temporadas de lluvia; estas están previstas desde los últimos días de marzo hasta los primeros de julio. La segunda temporada lluviosa de Medellín sería desde finales de septiembre hasta principios de diciembre.

A pesar de que el tiempo en Colombia es diverso y el clima muchas veces puede llegar a ser impredecible, el Ideam anticipó que enero y febrero son meses en los que la mayoría del tiempo es seco para los antioqueños.

Medellín en los últimos días de enero. Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Sin embargo, se prevé que en los próximos días el clima de Medellín sí será protagonizado por algunas lloviznas y bajas temperaturas. Para el sábado se esperan lloviznas y una temperatura mínima de 13°C.

Se advierte un día enmarcado por el tono gris de las neblinas en Colombia y Medellín no es la excepción, a pesar de su clima tradicionalmente templado.

Zonas aledañas de la ciudad, en el departamento de Antioquia, anticipan temperaturas de hasta 32°C y mínimas de 25°C, a pesar de que en la noche hay una alta probabilidad de llovizna.

Para este 12 de febrero, las temperaturas de Medellín se esperan que ronden entre 14°C y 24°C, con pocas probabilidades de lluvia, a pesar de que se prevén vientos fuertes.

Los climas en Colombia

Debido a la diversidad geográfica del país cafetero, se conoce que en Colombia existen cuatro tipos de clima: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

Los climas tropicales están compuestos por cuatro subtipos, entre los cuales se identifica el lluvioso de selva, lluvioso de bosque, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

Según el Ideam, el tropical lluvioso de selva se hace presente en regiones de Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, la zona del Catatumbo y Amazonas. El clima lluvioso de bosque se puede alcanzar en el llano y las ciudades del sur del Caribe.

La sabana con invierno seco se evidencia en sectores del Caribe colombiano y la Orinoquia cafetera. Mientras tanto, la sabana con verano seco se hace presente en sectores de Tolima, Hulia, Valle, Cauca y Nariño.