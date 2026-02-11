El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) pronosticó que Medellín tendrá este 11 de febrero una temperatura mínima de 16°C y puede alcanzar hasta los 28°C.
A pesar de que advirtió una temperatura a priori cálida, aclaró que la ciudad tiene un 64% de probabilidades de estar enmarcada por la neblina y la probabilidad de lluvia es del 55%.
Se prevén sensaciones frías, tras la advertencia del Ideam en la que pronostica vientos fuertes que pueden llegar a los 22 KM/H en el día y 17 KM/H en la noche.
Sin embargo, la capital antioqueña no está en sus principales temporadas de lluvia; estas están previstas desde los últimos días de marzo hasta los primeros de julio. La segunda temporada lluviosa de Medellín sería desde finales de septiembre hasta principios de diciembre.
A pesar de que el tiempo en Colombia es diverso y el clima muchas veces puede llegar a ser impredecible, el Ideam anticipó que enero y febrero son meses en los que la mayoría del tiempo es seco para los antioqueños.
Sin embargo, se prevé que en los próximos días el clima de Medellín sí será protagonizado por algunas lloviznas y bajas temperaturas. Para el sábado se esperan lloviznas y una temperatura mínima de 13°C.
Se advierte un día enmarcado por el tono gris de las neblinas en Colombia y Medellín no es la excepción, a pesar de su clima tradicionalmente templado.
Zonas aledañas de la ciudad, en el departamento de Antioquia, anticipan temperaturas de hasta 32°C y mínimas de 25°C, a pesar de que en la noche hay una alta probabilidad de llovizna.
Para este 12 de febrero, las temperaturas de Medellín se esperan que ronden entre 14°C y 24°C, con pocas probabilidades de lluvia, a pesar de que se prevén vientos fuertes.
Los climas en Colombia
Debido a la diversidad geográfica del país cafetero, se conoce que en Colombia existen cuatro tipos de clima: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.
Los climas tropicales están compuestos por cuatro subtipos, entre los cuales se identifica el lluvioso de selva, lluvioso de bosque, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.
Según el Ideam, el tropical lluvioso de selva se hace presente en regiones de Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, la zona del Catatumbo y Amazonas. El clima lluvioso de bosque se puede alcanzar en el llano y las ciudades del sur del Caribe.
La sabana con invierno seco se evidencia en sectores del Caribe colombiano y la Orinoquia cafetera. Mientras tanto, la sabana con verano seco se hace presente en sectores de Tolima, Hulia, Valle, Cauca y Nariño.