Banco agrario

Banco Agrario activa alivios crediticios para productores afectados por las lluvias en Córdoba

Las medidas incluyen prórrogas, periodos de gracia y ajustes en los cronogramas de pago para pequeños y medianos productores.

Redacción Economía
9 de febrero de 2026, 4:44 p. m.
Las medidas buscan dar liquidez a la economía rural afectada por las lluvias.
Las medidas buscan dar liquidez a la economía rural afectada por las lluvias. Foto: UNGRD - API

La emergencia invernal que golpeó a Córdoba a comienzos de 2026 empezó a tener respuestas concretas desde el sistema financiero.

El Banco Agrario de Colombia anunció la activación de un paquete de alivios especiales para mitigar el impacto económico que dejaron las inundaciones sobre productores agropecuarios y microempresarios del departamento.

La medida beneficiará a 23.342 productores con créditos vigentes, cuya cartera conjunta asciende a $351.000 millones, en su mayoría vinculados a actividades rurales afectadas por el exceso de lluvias.

El alivio se implementa a través del programa Factor Externo, que permite prórrogas de hasta 180 días en el pago de cuotas que vencen entre junio y diciembre de 2026, sin afectar el historial crediticio de los beneficiarios.

Según explicó la entidad, el objetivo es darles margen financiero a los productores para que puedan concentrarse en la recuperación de sus unidades productivas, sin la presión inmediata del servicio de la deuda.

La cuota aplazada podrá trasladarse al siguiente vencimiento, redistribuirse en el saldo restante del crédito o enviarse al final del plan de pagos, dependiendo de cada caso.

Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, señaló que la prioridad de la entidad es acompañar a las regiones en momentos críticos y reiteró el compromiso del banco con el campo colombiano, especialmente en coyunturas climáticas que desbordan la capacidad financiera de los productores.

El mecanismo ya se ha aplicado en otros territorios afectados, como Valle del Cauca, y se extenderá en las próximas semanas a zonas del Urabá, Bajo Cauca y Magdalena.

Además, para quienes presentan moras superiores a 30 días, el banco dispuso un portafolio alternativo con opciones de refinanciación y consolidación de pasivos.

Con estas medidas, el Banco Agrario busca inyectar liquidez y estabilidad a la economía rural de Córdoba, en medio de uno de los episodios climáticos más complejos de los últimos años.

Noticias Destacadas