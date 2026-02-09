“No se cancelarán las elecciones”: registrador anuncia reubicación de puestos en medio de la emergencia invernal en Córdoba

Las graves inundaciones que afectan a Córdoba no frenarán el proceso electoral. En medio de una de las peores emergencias de los últimos años ocasionadas por las lluvias, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que las elecciones no serán canceladas, aunque sí se aplicarán medidas especiales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.

El departamento enfrenta un panorama crítico: más de 40.000 familias damnificadas, 24 de los 30 municipios afectados y extensas zonas anegadas, especialmente en las riberas de los ríos Sinú y San Jorge. Municipios como Montería, Tierralta, Canalete y varias poblaciones rurales registran barrios inundados, vías colapsadas y miles de personas desplazadas.

Ante esta situación, la Registraduría activó un plan de contingencia. Penagos explicó que ya se cuenta con un diagnóstico detallado de los lugares que tradicionalmente funcionan como puestos de votación y que podrían verse afectados por las inundaciones.

“En el caso de Córdoba, ya tenemos un inventario de las instituciones educativas que pudieran verse afectadas y un listado de lugares alternos o satélites, en caso de que sea necesario trasladar puestos o mesas de votación”, afirmó.

Equipos enviados desde Bogotá, junto con delegados departamentales, recorren las zonas más golpeadas para definir reubicaciones puntuales. La directriz, sin embargo, es clara: “Todas las mesas de votación en Córdoba serán instaladas. Lo que puede ocurrir es que se trasladen a lugares cercanos, pero no se va a suspender ni a cancelar la votación, ni en Córdoba ni en ningún otro lugar”, dijo el registrador.

La emergencia también ha dejado a miles de damnificados sin documentos de identidad, un problema que va más allá del ámbito electoral. Por ello, la Registraduría anunció una medida adicional. “Estamos pidiéndoles a las autoridades locales que nos envíen el listado de personas damnificadas que hayan perdido su documento de identidad para enviar equipos de la Registraduría a esos lugares y realizar jornadas de identificación”.

El funcionario recordó que la cédula no solo es indispensable para votar. “Este documento no es únicamente para ejercer el derecho al voto, sino también para que las personas puedan recibir las ayudas humanitarias”.