Elecciones 2026

“No se cancelarán las elecciones”: registrador anuncia reubicación de puestos en medio de la emergencia invernal en Córdoba

Con más de 40.000 familias damnificadas y buena parte del departamento bajo el agua, el registrador nacional anunció medidas para garantizar la jornada electoral del 8 de marzo y la expedición exprés de documentos de identidad para los afectados por la tragedia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que las elecciones no serán canceladas, aunque sí se aplicarán medidas especiales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.
El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que las elecciones no serán canceladas, aunque sí se aplicarán medidas especiales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados. Foto: Jorge Eduardo Morales

Las graves inundaciones que afectan a Córdoba no frenarán el proceso electoral. En medio de una de las peores emergencias de los últimos años ocasionadas por las lluvias, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que las elecciones no serán canceladas, aunque sí se aplicarán medidas especiales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.

El departamento enfrenta un panorama crítico: más de 40.000 familias damnificadas, 24 de los 30 municipios afectados y extensas zonas anegadas, especialmente en las riberas de los ríos Sinú y San Jorge. Municipios como Montería, Tierralta, Canalete y varias poblaciones rurales registran barrios inundados, vías colapsadas y miles de personas desplazadas.

Ante esta situación, la Registraduría activó un plan de contingencia. Penagos explicó que ya se cuenta con un diagnóstico detallado de los lugares que tradicionalmente funcionan como puestos de votación y que podrían verse afectados por las inundaciones.

“En el caso de Córdoba, ya tenemos un inventario de las instituciones educativas que pudieran verse afectadas y un listado de lugares alternos o satélites, en caso de que sea necesario trasladar puestos o mesas de votación”, afirmó.

Política

Daniel Quintero reconoció que le “preocupa” que Gustavo Petro no vote la consulta y dijo que el Frente por la Vida aspira a sacar entre 2 y 3 millones de votos

Política

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje que publicó exministro criticando los “insultos” al Congreso

Política

Elecciones para colombianos en el exterior: Registraduría enviará delegados especiales a consulados

Política

Barranquilla fue la ciudad que más contratos firmó antes de las elecciones: esto dice Colombia Compra Eficiente

Política

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

Política

No pierda su voto. Este simulador enseña a marcar el tarjetón de manera correcta

Política

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

Política

Hernán Penagos responde a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre cambios en los jurados de las elecciones de 2026

Política

Fin a la especulación: Miguel Uribe Londoño será candidato presidencial; este martes recibirá oficialmente el aval

Política

Registrador nacional presentó la tarjeta oficial para las consultas de las elecciones del 8 de marzo

Equipos enviados desde Bogotá, junto con delegados departamentales, recorren las zonas más golpeadas para definir reubicaciones puntuales. La directriz, sin embargo, es clara: “Todas las mesas de votación en Córdoba serán instaladas. Lo que puede ocurrir es que se trasladen a lugares cercanos, pero no se va a suspender ni a cancelar la votación, ni en Córdoba ni en ningún otro lugar”, dijo el registrador.

La emergencia también ha dejado a miles de damnificados sin documentos de identidad, un problema que va más allá del ámbito electoral. Por ello, la Registraduría anunció una medida adicional. “Estamos pidiéndoles a las autoridades locales que nos envíen el listado de personas damnificadas que hayan perdido su documento de identidad para enviar equipos de la Registraduría a esos lugares y realizar jornadas de identificación”.

El funcionario recordó que la cédula no solo es indispensable para votar. “Este documento no es únicamente para ejercer el derecho al voto, sino también para que las personas puedan recibir las ayudas humanitarias”.

Más de Política

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero reconoció que le “preocupa” que Gustavo Petro no vote la consulta y dijo que el Frente por la Vida aspira a sacar entre 2 y 3 millones de votos

Petro en X

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje que publicó exministro criticando los “insultos” al Congreso

Registrador nacional, Hernán Penagos.

Elecciones para colombianos en el exterior: Registraduría enviará delegados especiales a consulados

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Barranquilla fue la ciudad que más contratos firmó antes de las elecciones: esto dice Colombia Compra Eficiente

el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que las elecciones no serán canceladas, aunque sí se aplicarán medidas especiales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.

“No se cancelarán las elecciones”: registrador anuncia reubicación de puestos en medio de la emergencia invernal en Córdoba

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

tutarjeton.com es una página web en la que encontrará las tarjetas electorales que recibirá el 8 de marzo y en la que podrá practicar su voto.

No pierda su voto. Este simulador enseña a marcar el tarjetón de manera correcta

Donald Trump, Daniel Noboa y Gustavo Petro

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

Gustavo Petro y Claudia López.

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Claudia López; así fue el intercambio de mensajes

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Noticias Destacadas