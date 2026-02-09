Estados Unidos

¿Tiene problemas con la tasa de interés de sus tarjetas de crédito? Así puede reducirla

El saldo promedio de tarjeta de crédito supera los USD 6.500 por persona en EE. UU., según un informe de TransUnion.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

9 de febrero de 2026, 11:28 a. m.
Consejos para reducir la tasa de interés en tarjetas de crédito EE.UU.
Consejos para reducir la tasa de interés en tarjetas de crédito EE.UU. Foto: Agencia 123rf / Visa / Montaje: Semana

El alto costo de las tarjetas de crédito en Estados Unidos sigue siendo un dolor de cabeza para millones de consumidores que cargan saldos mes a mes. Actualmente, las tasas de interés pueden superar el 20 % de forma muy sencilla, por lo que reducir lo que pagas en intereses puede marcar la diferencia entre una deuda interminable y una salida financiera rápida.

Pagar intereses altos no solo encarece el valor de las compras; también hace que saldar las deudas sea más lento y frustrante. Aunque las tasas de referencia de la Reserva Federal influyen en el mercado, no garantizan reducciones automáticas en los intereses que pagas por tus tarjetas.

Los estafadores convencían a las víctimas de enviar dinero bajo pretextos falsos, como la necesidad de liberar oro en Ghana.
El valor de las tasas de interés para el uso de tarjetas de crédito se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos Foto: Getty Images

Para 2026, el valor promedio de la tasa de crédito para el uso de tarjetas es del 22 % al 24 %; sin embargo, los usuarios que cuentan con antecedentes crediticios negativos tienen un incremento aproximado del 8 % a ese valor inicial.

La cantidad de personas con saldos pendientes también creció, situando el promedio individual por encima de USD 6.500, de acuerdo con el informe de la agencia TransUnion. En este contexto, varias organizaciones han denunciado que el déficit mensual, en promedio, está alrededor de USD 500, lo que dificulta la capacidad de pago, amplía el riesgo de morosidad y también las posibilidades de quedar reportado frente a centrales de riesgo.

Estados Unidos

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Estados Unidos

Florida avanza con ley que autoriza armas en iglesias a voluntarios armados

Estados Unidos

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

Estados Unidos

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Estados Unidos

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Estados Unidos

Elon Musk quiere construir una ciudad en la Luna: ¿utopía o nueva carrera espacial?

Estados Unidos

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

Cápsulas

BBVA impulsa nueva iniciativa para financiar la conservación de ecosistemas en Colombia

Tecnología

Las medidas que debería aplicar al usar su tarjeta para comprar por internet sin miedo a fraudes y estafas

Estrategias concretas para bajar tus intereses

1. Negociar directamente con el emisor: Llamar al banco o compañía de tarjeta y pedir una reducción de tasa puede dar resultados, especialmente cuando el usuario cuenta con un historial de pagos puntuales y un buen crédito. Las entidades suelen acceder para retener clientes confiables, así lo manifestó Bruce McClary, portavoz de la National Foundation for Credit Counseling.

2. Transferir su saldo a una tarjeta con tasa introductoria baja o 0 %: Muchos emisores ofrecen periodos promocionales sin intereses (0 % APR/TAE) por hasta 12-21 meses en transferencias de saldo. Esto permite pagar la deuda sin intereses si se liquida toda la deuda antes de que termine la oferta.

3. Mejorar el historial crediticio: Un mejor puntaje de crédito puede abrir puertas a tasas más bajas. Mantener balances bajos, pagar a tiempo y evitar solicitudes de crédito fuera de su alcance económico dejan en verde la percepción de las entidades.

4. Hacer pagos más frecuentes: Pagar más de una vez por ciclo puede bajar el balance promedio, lo que se traduce en menos intereses cobrados. Esto funciona, sobre todo, cuando el cobro del sueldo se realiza de forma quincenal.

5. Evitar adelantos de efectivo: Los adelantos suelen acumular intereses desde el primer día y aplicar tasas más altas, por lo que evitarlos al máximo es una de las claves para gastar menos a fin de mes.

Ahorro - Tasas de interés
5 propuestas para reducir la tasa de interés de sus tarjetas de crédito y así ahorrar. Foto: Getty Images

Como bonus, las entidades bancarias tienen una pequeña amnistía con las personas que atraviesan un periodo de “hardship”, especialmente frente a emergencias como pérdida de empleo o problemas graves de salud.

Aplicar estas herramientas requiere disciplina y conocimiento de las condiciones de tu contrato, pero puede reducir significativamente lo que pagas en intereses cada mes. Identificar y gestionar estas opciones es clave para aliviar la carga financiera que representan las tarjetas de crédito en el consumo cotidiano.

Más de Estados Unidos

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Consejos para reducir la tasa de interés en tarjetas de crédito EE.UU.

¿Tiene problemas con la tasa de interés de sus tarjetas de crédito? Así puede reducirla

Voluntarios armados podrían proteger iglesias legalmente.

Florida avanza con ley que autoriza armas en iglesias a voluntarios armados

x

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

x

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Homenaje a Charlie Kirk en evento alterno al Super Bowl LX

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Elon Musk anunció en X que SpaceX priorizará construir una ciudad autosuficiente en la Luna antes que en Marte.

Elon Musk quiere construir una ciudad en la Luna: ¿utopía o nueva carrera espacial?

x

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

x

Fecha límite para el rescate de la madre de Savannah Guthrie: ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo?

x

Donald Trump vuelve a denunciar fraude electoral y reaviva el debate sobre la democracia en Estados Unidos

Noticias Destacadas