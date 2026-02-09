¿Tiene problemas con la tasa de interés de sus tarjetas de crédito? Así puede reducirla

El alto costo de las tarjetas de crédito en Estados Unidos sigue siendo un dolor de cabeza para millones de consumidores que cargan saldos mes a mes. Actualmente, las tasas de interés pueden superar el 20 % de forma muy sencilla, por lo que reducir lo que pagas en intereses puede marcar la diferencia entre una deuda interminable y una salida financiera rápida.

Pagar intereses altos no solo encarece el valor de las compras; también hace que saldar las deudas sea más lento y frustrante. Aunque las tasas de referencia de la Reserva Federal influyen en el mercado, no garantizan reducciones automáticas en los intereses que pagas por tus tarjetas.

El valor de las tasas de interés para el uso de tarjetas de crédito se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos Foto: Getty Images

Para 2026, el valor promedio de la tasa de crédito para el uso de tarjetas es del 22 % al 24 %; sin embargo, los usuarios que cuentan con antecedentes crediticios negativos tienen un incremento aproximado del 8 % a ese valor inicial.

La cantidad de personas con saldos pendientes también creció, situando el promedio individual por encima de USD 6.500, de acuerdo con el informe de la agencia TransUnion. En este contexto, varias organizaciones han denunciado que el déficit mensual, en promedio, está alrededor de USD 500, lo que dificulta la capacidad de pago, amplía el riesgo de morosidad y también las posibilidades de quedar reportado frente a centrales de riesgo.

Estrategias concretas para bajar tus intereses

1. Negociar directamente con el emisor: Llamar al banco o compañía de tarjeta y pedir una reducción de tasa puede dar resultados, especialmente cuando el usuario cuenta con un historial de pagos puntuales y un buen crédito. Las entidades suelen acceder para retener clientes confiables, así lo manifestó Bruce McClary, portavoz de la National Foundation for Credit Counseling.

2. Transferir su saldo a una tarjeta con tasa introductoria baja o 0 %: Muchos emisores ofrecen periodos promocionales sin intereses (0 % APR/TAE) por hasta 12-21 meses en transferencias de saldo. Esto permite pagar la deuda sin intereses si se liquida toda la deuda antes de que termine la oferta.

3. Mejorar el historial crediticio: Un mejor puntaje de crédito puede abrir puertas a tasas más bajas. Mantener balances bajos, pagar a tiempo y evitar solicitudes de crédito fuera de su alcance económico dejan en verde la percepción de las entidades.

4. Hacer pagos más frecuentes: Pagar más de una vez por ciclo puede bajar el balance promedio, lo que se traduce en menos intereses cobrados. Esto funciona, sobre todo, cuando el cobro del sueldo se realiza de forma quincenal.

5. Evitar adelantos de efectivo: Los adelantos suelen acumular intereses desde el primer día y aplicar tasas más altas, por lo que evitarlos al máximo es una de las claves para gastar menos a fin de mes.

5 propuestas para reducir la tasa de interés de sus tarjetas de crédito y así ahorrar. Foto: Getty Images

Como bonus, las entidades bancarias tienen una pequeña amnistía con las personas que atraviesan un periodo de “hardship”, especialmente frente a emergencias como pérdida de empleo o problemas graves de salud.

Aplicar estas herramientas requiere disciplina y conocimiento de las condiciones de tu contrato, pero puede reducir significativamente lo que pagas en intereses cada mes. Identificar y gestionar estas opciones es clave para aliviar la carga financiera que representan las tarjetas de crédito en el consumo cotidiano.