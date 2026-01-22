Microcrédito más barato: Banco Agrario lidera con las tasas más bajas del país

Al cierre de 2025, el Banco Agrario de Colombia se consolidó como la entidad financiera con las tasas de interés más bajas del país en el segmento de microcrédito, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas por la misma institución.

Según el balance, el promedio de sus tasas se ubicó en 16,6 %, frente a un 44,9 % del resto del sistema financiero, una diferencia de 28 puntos porcentuales en varias de sus líneas de crédito.

Durante el año pasado, el banco participó con cerca del 33 % del total de los desembolsos del sector financiero en microcrédito, con colocaciones que superaron los $ 5,3 billones, dirigidas tanto a emprendedores rurales como urbanos.

Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

El impacto de estas líneas se refleja en experiencias como la de Angélica Barrios, comerciante de Venadillo (Tolima), dedicada desde hace más de 25 años a la venta de ropa y calzado. La empresaria aseguró que “definitivamente en el Banco Agrario los intereses me han salido mucho más bajitos que en otros bancos”.

Barrios explicó que solicitó un crédito a dos años y recibió el desembolso en pocos días, sin necesidad de codeudor. “Por cada millón de pesos debo pagar $ 11.280 mensuales, mientras que en otros bancos esa cifra se duplicaba”, señaló.

Desde la entidad, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, destacó que estos resultados responden a un esfuerzo por democratizar el acceso al crédito. “Si analizamos las cinco modalidades de microcrédito que tenemos vigentes, observamos una gran diferencia en los intereses que deben asumir nuestros clientes”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, en promedio los usuarios del banco pagan $ 12.844 mensuales por cada millón, mientras que en el resto del sistema esa cifra puede superar los $ 31.000.

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

El balance evidencia el papel del Banco Agrario como uno de los principales motores de financiación para pequeños productores y emprendedores del país, en un momento marcado por altas tasas de interés en el sistema financiero.