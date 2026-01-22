Bancos

Microcrédito más barato: Banco Agrario lidera con las tasas más bajas del país

La entidad reportó una tasa promedio del 16,6%, muy por debajo del resto del sistema financiero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
22 de enero de 2026, 7:58 p. m.
Pequeños comerciantes y emprendedores fueron los principales beneficiarios.
Pequeños comerciantes y emprendedores fueron los principales beneficiarios. Foto: Departamento de Prosperidad Social

Al cierre de 2025, el Banco Agrario de Colombia se consolidó como la entidad financiera con las tasas de interés más bajas del país en el segmento de microcrédito, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas por la misma institución.

Según el balance, el promedio de sus tasas se ubicó en 16,6 %, frente a un 44,9 % del resto del sistema financiero, una diferencia de 28 puntos porcentuales en varias de sus líneas de crédito.

Durante el año pasado, el banco participó con cerca del 33 % del total de los desembolsos del sector financiero en microcrédito, con colocaciones que superaron los $ 5,3 billones, dirigidas tanto a emprendedores rurales como urbanos.

Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

El impacto de estas líneas se refleja en experiencias como la de Angélica Barrios, comerciante de Venadillo (Tolima), dedicada desde hace más de 25 años a la venta de ropa y calzado. La empresaria aseguró que “definitivamente en el Banco Agrario los intereses me han salido mucho más bajitos que en otros bancos”.

Macroeconomía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio; así se cotiza la moneda este jueves 22 de enero

Macroeconomía

SIC lanza seria advertencia a dueños de alojamientos en Medellín, tras cancelación masiva de reservas: podrían multarlos

Macroeconomía

Dólar se desploma: tocó piso de los $3.590 este 22 de enero

Macroeconomía

Compromiso de boda: ¿Qué derechos y límites tiene la promesa legal?

Macroeconomía

Empleo, nutrición y comunidad: la nueva apuesta de Carulla en Bogotá

Macroeconomía

Ministro de Minas anuncia la fecha en la que bajará el precio de la gasolina en Colombia

Macroeconomía

Denuncian cancelaciones masivas en Airbnb y precios exagerados por concierto de Bad Bunny en Medellín: polémica en redes

Macroeconomía

Riesgos globales ponen a prueba a las empresas en 2026

Macroeconomía

Alerta en los departamentos: gobernadores rechazan cambio clave en impuestos al consumo

Educación

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

Barrios explicó que solicitó un crédito a dos años y recibió el desembolso en pocos días, sin necesidad de codeudor. “Por cada millón de pesos debo pagar $ 11.280 mensuales, mientras que en otros bancos esa cifra se duplicaba”, señaló.

Desde la entidad, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, destacó que estos resultados responden a un esfuerzo por democratizar el acceso al crédito. “Si analizamos las cinco modalidades de microcrédito que tenemos vigentes, observamos una gran diferencia en los intereses que deben asumir nuestros clientes”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, en promedio los usuarios del banco pagan $ 12.844 mensuales por cada millón, mientras que en el resto del sistema esa cifra puede superar los $ 31.000.

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

El balance evidencia el papel del Banco Agrario como uno de los principales motores de financiación para pequeños productores y emprendedores del país, en un momento marcado por altas tasas de interés en el sistema financiero.

Más de Macroeconomía

Billetes de euros

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio; así se cotiza la moneda este jueves 22 de enero

Los beneficiarios pueden reclamar sus transferencias en el Banco Agrario.

Microcrédito más barato: Banco Agrario lidera con las tasas más bajas del país

Averigüe sobre las opciones más económicas para hospedarse en Colombia

SIC lanza seria advertencia a dueños de alojamientos en Medellín, tras cancelación masiva de reservas: podrían multarlos

Dolar precio

Dólar se desploma: tocó piso de los $3.590 este 22 de enero

Parejas

Compromiso de boda: ¿Qué derechos y límites tiene la promesa legal?

.

Empleo, nutrición y comunidad: la nueva apuesta de Carulla en Bogotá

Edwin Palma, ministro de Minas

Ministro de Minas anuncia la fecha en la que bajará el precio de la gasolina en Colombia

Airbnb es una plataforma digital para el alquiler de alojamiento.

Denuncian cancelaciones masivas en Airbnb y precios exagerados por concierto de Bad Bunny en Medellín: polémica en redes

aranceles EEUU Dólar

Dólar amanece a la baja en Colombia y con poco movimiento: valor de este 22 de enero

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.

Dólar en casas de cambio: precio para este 22 de enero

Noticias Destacadas