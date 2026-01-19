Nequi

Crédito digital en alza: los costos detrás de los préstamos de hasta $25 millones en Nequi

Los préstamos virtuales se consolidan como alternativa frente a la banca tradicional, en medio de un mercado financiero restrictivo.

Redacción Economía
19 de enero de 2026, 10:23 p. m.
La plataforma presenta una simulación previa antes de que el usuario acepte el crédito.
La plataforma presenta una simulación previa antes de que el usuario acepte el crédito. Foto: SEMANA - Nequi

El crédito digital continúa ganando espacio en el sistema financiero colombiano. En 2026, Nequi mantiene activa su línea de préstamos de libre inversión, con montos que pueden llegar hasta 25 millones de pesos, en un contexto marcado por tasas de interés elevadas y una mayor demanda de liquidez por parte de los hogares.

El crecimiento del crédito digital refleja un cambio en la forma en que los usuarios acceden al financiamiento, con procesos cada vez más concentrados en plataformas móviles.

En ese escenario, las plataformas digitales se han convertido en una puerta de acceso para personas que no siempre cumplen los requisitos de la banca tradicional.

En el caso de Nequi, el crédito no se habilita de forma automática. La plataforma evalúa variables como frecuencia de uso, comportamiento transaccional, verificación de identidad y perfil de riesgo.

Solo los usuarios que reciben una oferta activa dentro de la aplicación pueden avanzar en el proceso, el cual se realiza completamente de forma digital.

El monto disponible y el plazo del crédito varían según cada perfil. En 2026, los préstamos pueden pactarse hasta por 60 meses, es decir, cinco años, lo que amplía el acceso, pero también incrementa el costo financiero total.

Una simulación de un préstamo realizada por Noticias Caracol de $25 millones a 60 meses refleja con claridad ese impacto. Con una tasa efectiva mensual cercana al 1,83 %, equivalente a una tasa efectiva anual del 24,26 %, la cuota mensual se aproxima a los $812.600. Al finalizar el crédito, el usuario habría pagado cerca de $18.343.178 millones solo en intereses.

A ese valor se suman costos adicionales. El seguro de vida obligatorio, que cubre el saldo del crédito, puede representar alrededor de $2.436.000 millones durante toda la vigencia del préstamo. En total, el valor final a pagar por el crédito podría ubicarse cerca de los $48.756.178 millones, casi el doble del monto inicialmente solicitado.

Logo Nequi
El valor final del préstamo depende del monto, el plazo y los costos asociados. Foto: Cortesía

El costo del crédito varía según el perfil del usuario y el plazo elegido, lo que hace que el valor final del préstamo pueda aumentar de forma significativa frente al monto inicialmente solicitado.

Aunque las billeteras digitales ofrecen rapidez y menor tramitología, no están exentas del impacto de las tasas altas.

Nequi permite realizar abonos a capital y pagos anticipados sin penalidad, una alternativa que puede reducir significativamente el valor total de intereses si el usuario mejora su flujo de ingresos. No obstante, la mayor parte del costo financiero se concentra en los primeros años del crédito.

Las condiciones finales no son uniformes. La plataforma define tasas, montos y plazos de manera individual, según el comportamiento del usuario y los análisis internos de riesgo. Por esta razón, dos personas pueden recibir ofertas muy distintas incluso solicitando el mismo valor.

El avance del crédito digital refleja una transformación profunda del mercado financiero colombiano. En un país donde millones de personas realizan operaciones desde el celular, el acceso al endeudamiento se ha vuelto más inmediato.

Sin embargo, la facilidad del trámite no reduce el impacto financiero de asumir una deuda de largo plazo en un entorno de tasas aún elevadas.

