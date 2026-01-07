Finanzas
Nequi confirma cambios que afectarán a los usuarios en 2026; estos son los nuevos topes y reglas que tendrá la app
Las billeteras digitales son vigiladas por las entidades financieras del país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
7 de enero de 2026, 10:00 p. m.
Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos. Foto: Nequi
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento