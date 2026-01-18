Tecnología

No más estafas en WhatsApp: activando esta práctica opción podrá evitar caer en engaños que buscan dejarlo sin dinero

Proteger la información personal y las conversaciones privadas es esencial para prevenir estafas, resguardar la privacidad y garantizar una experiencia digital segura.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
18 de enero de 2026, 11:37 a. m.
WhatsApp ha implementado diversas funciones para proteger la privacidad.
WhatsApp ha implementado diversas funciones para proteger la privacidad. Foto: Getty Images

Protegerse de los estafadores ya no es una opción, sino una necesidad. En una era digital cada vez más avanzada, los ciberdelincuentes permanecen al acecho, buscando la manera de obtener dinero y datos personales de los usuarios para lucrarse de forma ilegal, dejando graves consecuencias para las víctimas.

La inteligencia artificial y otras herramientas capaces de imitar casi cualquier comportamiento humano se han convertido en la base del problema. Los criminales han encontrado en la tecnología un aliado para actuar de manera indiscriminada, al punto de que un solo descuido por parte de los usuarios puede abrir la puerta a una ola de estafas y fraudes.

Las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, se encuentran entre las más afectadas. Aunque Meta, la empresa que la administra, refuerza constantemente sus medidas de seguridad, los hackers siempre encuentran nuevas formas de vulnerar los sistemas o, en el peor de los casos, de manipular las emociones de las personas para que actúen sin pensar. Esta práctica es conocida como ingeniería social.

Las estafas en los servicios de mensajería como WhatsApp son cada vez más comunes.
Las estafas en los servicios de mensajería como WhatsApp son cada vez más comunes. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

IBM explica que “los ataques de ingeniería social manipulan a las personas para que compartan información que no deberían, descarguen software malicioso, visiten sitios web peligrosos, envíen dinero a delincuentes o cometan otros errores que comprometen su seguridad personal u organizacional”.

Tecnología

“No habrá suficiente”: Elon Musk sorprendió al mundo con un aviso sobre el recurso fundamental que será escaso

Tecnología

Si usa un solo cargador para todos sus dispositivos, podría estar afectando la vida útil de la batería de su celular

Tecnología

Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que podría cambiar el futuro de la humanidad

Tecnología

Tenga cuidado: alertan sobre el riesgo de publicar esta información que parece inofensiva en redes sociales

Tecnología

La Nasa confirmó cuáles serán los lugares en los que será imposible vivir en los próximos 50 años

Tecnología

Científicos se sorprendieron tras la aparición del “Rey de los salmones”: señalan que vive en un lugar inaccesible

Tecnología

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

Tecnología

No va más: WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot, dejarán de funcionar desde el 15 de enero

Tecnología

Antes de descargar un archivo que le llegó por WhatsApp, tenga presente este detalle para evitar ser víctima de fraude o estafa

Tecnología

WhatsApp lanza cuentas secundarias con control parental: así funcionarán las nuevas herramientas para proteger a los menores

Así funciona la modalidad de estafa que preocupa cada vez más a los expertos por su facilidad para despojar cuentas bancarias

En este contexto, proteger las cuentas digitales es cada vez más importante, ya que reduce las oportunidades de engaño. Por ello, las nuevas funciones de seguridad cobran especial relevancia, como los recientes “nombres de usuario” anunciados por WhatsApp.

La aplicación permitirá identificar a las personas mediante nombres de usuario precedidos por el símbolo arroba (@), lo que hará posible realizar llamadas y videollamadas sin necesidad de guardar o compartir el número de teléfono. Según WABetaInfo, los usuarios podrán incluso reservar su nombre con antelación y utilizar el mismo que ya tienen en Facebook o Instagram.

Implementar prácticas recomendadas puede ayudar a mitigar los riesgos y proteger la privacidad en la plataforma.
La recepción de mensajes no solicitados en WhatsApp de números desconocidos puede suscitar preocupaciones sobre la seguridad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta función elimina la obligación de compartir el número telefónico, refuerza la privacidad frente a desconocidos y reduce la exposición y el uso indebido de los datos personales.

Además, ofrece herramientas como la verificación en dos pasos, el bloqueo con huella o reconocimiento facial, y controles avanzados de privacidad para limitar quién puede ver la foto de perfil, el estado o la última conexión.

Sin embargo, la seguridad no depende únicamente de la aplicación, sino también del comportamiento del usuario. Activar las opciones de protección, desconfiar de mensajes sospechosos y no compartir códigos ni información personal con desconocidos son acciones esenciales para mantener la cuenta a salvo.

Más de Tecnología

El rápido crecimiento de la inteligencia artificial llevó a Musk a lanzar una advertencia poco habitual.

“No habrá suficiente”: Elon Musk sorprendió al mundo con un aviso sobre el recurso fundamental que será escaso

WhatsApp ha implementado diversas funciones para proteger la privacidad.

No más estafas en WhatsApp: activando esta práctica opción podrá evitar caer en engaños que buscan dejarlo sin dinero

Ilustración de un cargador de celular desgastado.

Si usa un solo cargador para todos sus dispositivos, podría estar afectando la vida útil de la batería de su celular

Lo que va a pasar podría ser inminente, lo cambia todo y preocupa a los científicos.

Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que podría cambiar el futuro de la humanidad

Al comprar un celular, se deben hacer ciertas configuraciones para aprovechar al máximo su funcionamiento.

Tenga cuidado: alertan sobre el riesgo de publicar esta información que parece inofensiva en redes sociales

El aumento sostenido de las temperaturas ya está generando riesgos directos para la salud humana.

La Nasa confirmó cuáles serán los lugares en los que será imposible vivir en los próximos 50 años

La aparición de un pez de aguas profundas cerca de la costa despertó nuevas preguntas entre investigadores marinos.

Científicos se sorprendieron tras la aparición del “Rey de los salmones”: señalan que vive en un lugar inaccesible

Después de casi 40 años, una especie emblemática volvió a ocupar su antiguo territorio natural.

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

La isla está equipada con pistas, puertos y radares para reforzar el control militar chino en una zona en disputa. (Imagen de referencia)

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

La policía investiga el robo armado ocurrido en una tienda especializada de Manhattan.

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

Noticias Destacadas