Así funciona la modalidad de estafa que preocupa cada vez más a los expertos por su facilidad para despojar cuentas bancarias

Las estafas y fraudes han aumentado significativamente en los últimos años debido al avance de la tecnología y al anonimato que ofrece internet a los delincuentes.

15 de enero de 2026, 3:25 p. m.
Las estafas en línea son una de las mayores amenazas en la actualidad. Foto: Getty Images

Un problema que ha venido ganando fuerza en los últimos años, impulsado por el avance de la tecnología, es el de las estafas y los fraudes digitales, que han dejado millones de víctimas en el camino. La facilidad con la que estos delincuentes pueden actuar —principalmente gracias al anonimato que les brinda operar tras una pantalla— ha permitido que este tipo de delitos se multiplique con rapidez.

De esta manera, han surgido innumerables modalidades de ataque que hoy no solo afectan a Colombia, sino también a distintos países del mundo. Los ciberdelincuentes cuentan con una amplia variedad de herramientas tecnológicas para engañar a sus víctimas, obtener datos personales y, finalmente, lucrarse de manera ilegal.

Una de las prácticas más comunes es el conocido phishing, una técnica utilizada para engañar a las personas y robar información confidencial, como contraseñas, datos bancarios, números de tarjetas de crédito o accesos a cuentas personales. Este tipo de fraude suele llevarse a cabo a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o incluso redes sociales.

Las estafas en línea pueden desocupar las cuentas bancarias en segundos. Foto: Getty Images

En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables —como bancos, empresas reconocidas, plataformas digitales o instituciones públicas— con el objetivo de generar confianza y lograr que la víctima entregue sus datos sin levantar sospechas.

“Los ataques de phishing son una forma de ingeniería social. A diferencia de otros ciberataques que se dirigen directamente a redes y recursos, los ataques de ingeniería social utilizan errores humanos, historias falsas y tácticas de presión para manipular a las víctimas para que se perjudiquen involuntariamente a sí mismas o a sus organizaciones”, explican desde IBM.

Sin embargo, la principal preocupación tanto para los usuarios como para los expertos es que se trata de una técnica que se perfecciona constantemente. Con el paso del tiempo, estos engaños se vuelven cada vez más sofisticados, lo que incrementa el riesgo para la información sensible de las personas.

Los nuevos timos se diferencian de las estafas clásicas porque se desarrollan de forma lenta y cuidadosamente planificada. Suelen comenzar con un mensaje aparentemente inofensivo, muchas veces enviado por alguien conocido, en el que se ofrece una supuesta oportunidad de laboral.

Este tipo de intrusión se conoce como camfecting. Foto: Composición Semana

Luego, los estafadores construyen una realidad falsa muy elaborada, apoyada en el uso de inteligencia artificial, que incluye grupos de WhatsApp, páginas con apariencia profesional, vídeos y supuestas ganancias.

Cuando la víctima ya ha ganado confianza, se le muestran beneficios ficticios mediante gráficos y balances diseñados para reforzar el engaño. No obstante, el verdadero objetivo siempre es el mismo: robar dinero y datos personales. Esta evolución del phishing responde a que las personas están cada vez más alertas frente a las estafas tradicionales, lo que ha llevado a los ciberdelincuentes a diseñar fraudes más creíbles y difíciles de detectar.

Los expertos conocen este tipo de prácticas como estafas emocionales, un fraude estrechamente relacionado con los engaños románticos. Su principal característica es que se construyen con paciencia y a largo plazo, lo que permite a los delincuentes obtener sumas cada vez mayores cuanto más elaborado es el engaño.

