Escanear un simple código QR puede llevarlo a una peligrosa estafa: si detecta estas señales al hacerlo, salga de inmediato

Los códigos QR se han consolidado como una de las herramientas digitales más utilizadas en la actualidad. Su capacidad para almacenar información y redirigir de forma inmediata a sitios web, aplicaciones, pagos electrónicos o menús digitales los ha vuelto indispensables en distintos ámbitos. Sin embargo, su uso masivo también ha abierto una nueva puerta para la ciberdelincuencia.

Hoy es habitual encontrarlos en facturas, avisos publicitarios, estaciones de transporte o parqueaderos. Basta con escanearlos desde el celular para acceder a información en cuestión de segundos.

A diferencia de los enlaces tradicionales, los códigos QR no permiten visualizar la dirección web antes de acceder, lo que dificulta identificar si el contenido es legítimo o fraudulento. Esta modalidad de engaño es conocida como QR phishing o quishing.

En este contexto, identificar cuándo un código QR es fraudulento puede marcar la diferencia entre una navegación segura y una estafa digital.

El auge del uso de códigos QR abre la puerta a estafas cada vez más sofisticadas que comprometen información sensible. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

“Los códigos QR legítimos conectan a destinos seguros y específicos, como sitios web oficiales, menús digitales o aplicaciones verificadas. En cambio, los códigos QR pirateados son falsos o han sido manipulados por estafadores que se hacen pasar por entidades legítimas, pero redirigen a sitios maliciosos, roban información personal o instalan malware en el dispositivo”, advierten desde lifelock.norton.com.

Sea muy cuidadoso al utilizar esta función de su teléfono porque astutos delincuentes pueden aprovecharla para estafarlo

Uno de los primeros signos de alerta es el lugar donde se encuentra el código. Aquellos QR pegados sobre otros, impresos en hojas sueltas o ubicados en espacios públicos sin un contexto claro pueden haber sido alterados con fines maliciosos.

También es fundamental revisar el enlace antes de abrirlo. Muchos teléfonos permiten previsualizar la URL al escanear el código. Si la dirección presenta errores ortográficos, combina números sospechosos, utiliza dominios desconocidos o no coincide con la marca o entidad que supuestamente lo emite, lo más prudente es no ingresar. Los sitios legítimos suelen emplear dominios oficiales y conexiones seguras que comienzan con “https”.

Escanear este tipo de QR puede ser la entrada a una trampa digital. Foto: Getty Images

Otro indicio de fraude aparece cuando, tras escanear el QR, el sitio solicita de inmediato información sensible, como contraseñas, datos bancarios, números de tarjeta o códigos de verificación. Ninguna empresa confiable pide este tipo de datos a través de un enlace generado por un código QR sin un proceso de validación previo.

Para reforzar la seguridad, los expertos recomiendan utilizar aplicaciones de escaneo confiables que cuenten con detección de enlaces peligrosos, así como mantener actualizado el sistema operativo del celular, una medida clave para reducir riesgos frente a amenazas digitales.