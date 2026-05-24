Conectarse a una red wifi sin contraseña sí es posible: el sencillo truco para tener internet en el celular

Una necesidad que hoy resulta imposible ignorar es la conexión a internet, una herramienta tecnológica que, con el paso de los años, ha adquirido un papel fundamental hasta convertirse en parte esencial de muchas tareas cotidianas, ya sea para trabajar, estudiar o comunicarse.

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Gran parte de esto es posible gracias al wifi, una tecnología inalámbrica que permite conectar dispositivos como celulares, computadores y tablets a internet sin necesidad de cables. Su funcionamiento se basa en ondas de radio y en redes conocidas como WLAN, generalmente administradas por un router encargado de transmitir la señal.

El wifi opera en distintas frecuencias, como 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. Las frecuencias más bajas ofrecen mayor alcance, mientras que las más altas permiten alcanzar velocidades de conexión superiores.

La conexión se establece cuando un dispositivo detecta una red disponible, se autentica mediante una contraseña y recibe una dirección IP que le permite acceder a internet o comunicarse con otros equipos conectados. Aunque esta tecnología ofrece comodidad y movilidad, las redes públicas pueden representar riesgos de seguridad si no cuentan con la protección adecuada.

El celular puede tener problemas para conectarse al wifi. Foto: Getty Images

Detrás de esa facilidad de conexión existe un elemento clave que muchas personas suelen pasar por alto: la contraseña del wifi. Aunque algunos la ven únicamente como una barrera para evitar que otros utilicen la red, en realidad cumple funciones mucho más importantes relacionadas con la seguridad, la privacidad y el rendimiento de la conexión.

Sin embargo, una situación frecuente ocurre cuando la clave se olvida, lo que deja a muchas personas sin acceso a internet en sus dispositivos. Aun así, existen algunas alternativas que permiten conectarse a una red wifi sin necesidad de escribir la contraseña.

De acuerdo con información de MovilZona, uno de los métodos más conocidos es WPS, una función integrada en muchos routers que permite enlazar dispositivos presionando un botón tanto en el router como en el celular. No obstante, se trata de un sistema considerado antiguo y con vulnerabilidades de seguridad, por lo que su uso queda bajo la responsabilidad de cada persona.

La lentitud del internet en casa puede deberse a intrusos conectados al WiFi sin permiso. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Otra opción consiste en utilizar un código QR. Muchos routers incluyen uno en la parte trasera que puede escanearse con la cámara del celular o mediante herramientas como Google Lens para conectarse automáticamente a la red sin ingresar la clave manualmente.

Eso sí, es importante utilizar únicamente códigos QR proporcionados por el proveedor del servicio o generados desde dispositivos confiables. Los códigos provenientes de fuentes desconocidas pueden representar un riesgo, dado que podrían utilizarse para robar información personal o acceder a los dispositivos.

Cuando no es posible acceder directamente al router, otra persona que ya esté conectada a la red también puede compartir el acceso desde su celular. En Android, las versiones más recientes permiten generar un código QR desde la configuración del wifi para que otro dispositivo pueda conectarse de forma rápida y sencilla.