Científicos piden no tocar estos objetos que están cayendo del cielo: esto debe hacer si encuentra uno

La Tierra recibe ocasionalmente elementos que han sido enviados al espacio. Aunque la mayoría de los objetos espaciales regresan de manera controlada a ubicaciones específicas o se desintegran por completo al entrar en contacto con la atmósfera, existe la posibilidad de que algunas piezas sobrevivan a una reentrada no controlada.

China reveló la primera imagen de Kamo’oalewa, la popular “miniluna” de forma irregular que orbita a la Tierra

Este fenómeno ocurre cuando no es posible predecir con exactitud el lugar donde caerán los restos, que pueden terminar en zonas remotas o ser encontrados por integrantes del público.

La naturaleza de estas piezas metálicas

Los objetos que impactan en la superficie no corresponden a residuos comunes, sino a restos de basura espacial generados por satélites o vehículos de lanzamiento (cohetes) que no se consumieron completamente al atravesar la atmósfera terrestre. En algunos casos, estos elementos pueden caer en tierra o ser arrastrados por el mar hasta las costas.

“La Agencia Espacial Australiana está asesorando a las autoridades de Queensland y a la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias tras el descubrimiento de varios objetos no identificados en Forrest Beach”, comentó en X la Agencia Espacial Australiana.

El pasado domingo 5 de julio, la Agencia Espacial Australiana emitió una declaración sobre el hallazgo: “Los objetos recuperados parecen ser recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial. La Agencia ha identificado la fuente probable. La ubicación y las características de los objetos coinciden con los restos de un cuerpo de cohete extraterrestre que reingresó recientemente a la atmósfera desde la órbita”.

Los riesgos de tocar estos objetos directamente

Aunque el descubrimiento de un objeto espacial puede generar curiosidad, las autoridades advierten que estas piezas, que parecen bolas metálicas, representan un peligro real. La razón principal es que “los objetos espaciales están construidos con diversos materiales que pueden ser peligrosos”, señala la Agencia Espacial Australiana.

La presencia de materiales peligrosos convierte estos restos espaciales en un riesgo para las personas. Foto: Agencia Espacial Australiana

Debido a la posible presencia de sustancias químicas o componentes industriales nocivos, la Agencia Espacial Australiana ha sido enfática en su advertencia: “Nunca toque, mueva ni recoja restos espaciales sospechosos y asuma que son peligrosos hasta que se le indique lo contrario. Aléjese y contacte a los servicios de emergencia”.

La entidad señaló que solo el personal profesional, debidamente entrenado y equipado, debe proceder con la manipulación de estos restos.

¿Qué hacer si halla uno de estos objetos?

En caso de encontrar un objeto que se sospeche proviene del espacio, la Agencia Espacial Australiana ha señalado un protocolo de tres pasos para garantizar la seguridad pública:

Evitar el contacto: No se deben manipular los restos bajo ninguna circunstancia debido a los materiales peligrosos que podrían contener. Contactar a las autoridades locales: Llamar a emergencia si se presenta una situación de urgencia o riesgo para la vida (en el caso de Australia, llamar al 000). Para otros casos, se debe contactar a la línea de asistencia policial. Notificar a la Agencia Espacial Australiana: Esta entidad es la encargada de aportar conocimientos técnicos para identificar la pieza y coordinar con operadores extranjeros; a través de este enlace encontrará cómo contactarlos.

Además, existen compromisos internacionales que el Gobierno debe cumplir, entre ellos la notificación a la autoridad de lanzamiento correspondiente y, si es solicitado, el cumplimiento de la obligación de “devolver los restos”.

Es fundamental recordar que, ante la posibilidad de que aparezcan más piezas en el futuro, la precaución debe ser la prioridad.