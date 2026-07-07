Nacimiento histórico de criatura en el “Mundo de las Tinieblas”: rasgos inusuales sorprende a los científicos

Un acontecimiento relevante para la biodiversidad ocurrió recientemente en las instalaciones del zoológico del Bronx, en Nueva York. El nacimiento de un loris pigmeo en el sector conocido como “Mundo de las Tinieblas” representa un hito dentro de los programas de conservación que buscan preservar la diversidad genética de estos singulares animales.

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Un inicio de vida sorprendente y veloz

El ejemplar llegó al mundo el 13 de diciembre de 2025, destacando de inmediato por sus reducidas dimensiones, ya que su masa corporal inicial se situó apenas entre los 30 y 60 gramos.

La diminuta cría nació pesando entre 30 y 60 gramos, pero llegó completamente desarrollada. Foto: Terria Clay

A diferencia de lo que ocurre con muchos otros mamíferos, estas crías no nacen desvalidas; por el contrario, llegan al mundo con el cuerpo completamente cubierto de pelaje y con los ojos abiertos desde el primer momento. Aunque tienen la capacidad de sujetarse firmemente a su madre, es habitual que ella las deje de forma segura sobre las ramas de los árboles mientras busca alimento.

El enigma defensivo oculto en sus brazos

La característica que más sorprende a los expertos no es solo su tamaño, sino su condición de mamífero venenoso, un rasgo sumamente inusual en la naturaleza. El secreto de este mecanismo de defensa se encuentra en una glándula ubicada en uno de sus brazos. Para activar esta protección, el animal lame dicha glándula, de modo que las secreciones se mezclan con su saliva y generan una mordedura capaz de causar un intenso dolor.

Es importante mencionar que, aunque para los seres humanos este veneno no suele ser letal, en circunstancias excepcionales puede desencadenar un choque anafiláctico. Este término se refiere a una respuesta alérgica extremadamente grave y rápida que afecta a todo el organismo y requiere atención médica inmediata.

Pequeños habitantes de un entorno amenazado

Incluso al alcanzar la madurez, estos primates mantienen un tamaño compacto, con una longitud de entre 15 y 25 centímetros y un peso inferior a medio kilo. Actualmente, los estudios científicos, basados en análisis de ADN y estructuras óseas, han permitido clasificar a estos animales en dos grupos distintos: el del Norte y el del Sur, que habitan en diversas regiones de Asia, como Vietnam, Laos, Camboya y China.

Los análisis científicos permitieron diferenciar dos grupos que viven en varias zonas de Asia. Foto: Terria Clay

Ambas especies enfrentan graves amenazas para su supervivencia. Entre las principales causas de su declive se encuentran:

La captura para el mercado ilegal de animales de compañía.

Su utilización en prácticas de medicina tradicional.

La pérdida de sus ecosistemas naturales y su caza para alimentación.

Para facilitar que las personas conozcan a esta nueva cría sin alterar sus hábitos naturales, el zoológico ha implementado un sistema de iluminación LED programable que permite al público observar la actividad de estos animales nocturnos en un entorno controlado.