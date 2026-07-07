Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026: evite descargar Fútbol Libre, Magis TV o Xuper TV en su televisor

El enfrentamiento entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026 ha generado una enorme expectativa, pero también ha activado las alarmas de los expertos en seguridad digital. Muchos aficionados, en su afán por no perderse el encuentro, caen en la tentación de buscar plataformas gratuitas como Fútbol Libre o Magis TV, sin saber que con ello podrían abrir la puerta de su hogar a ciberdelincuentes.

Fútbol Libre, Pirlo TV y Pelota Libre: páginas ‘prohibidas’ que generan riesgos para ver el Mundial 2026 gratis

Una “entrada gratis” que puede salir muy cara

A menudo, lo que parece una solución sencilla para ver el partido es, en realidad, un anzuelo diseñado para atrapar a usuarios desprevenidos. Según los expertos de ESET, “el fútbol es pasión de multitudes… Pero en la actualidad también se ha convertido en un señuelo muy utilizado por el cibercrimen para llevar a cabo sus estafas”.

Expertos advierten que aplicaciones como Magis TV pueden convertir el televisor en un blanco del cibercrimen. Foto: Getty Images

Al instalar aplicaciones no oficiales como Fútbol Libre, Magis TV o Xuper TV, el usuario corre el riesgo de introducir en su televisor un malware, es decir, un programa malicioso diseñado para infiltrarse en el equipo sin autorización. Algunas de estas herramientas, como las detectadas en Magis TV, pueden convertir el dispositivo en parte de una “botnet”. Los expertos explican que se trata de una red de aparatos infectados que los atacantes controlan a distancia para llevar a cabo actividades ilícitas.

El peligro de los ladrones de identidad en su pantalla

Uno de los mayores temores de los especialistas es el phishing. Este término se refiere a una técnica de engaño mediante la cual se suplanta la identidad de sitios oficiales para robar información confidencial, como claves bancarias o contraseñas de correos electrónicos.

Las aplicaciones piratas suelen solicitar permisos excesivos que les facilitan acceder a funciones básicas del televisor o incluso a cuentas personales vinculadas, como Gmail. En este sentido, la advertencia es clara, ya que “los cibercriminales no atacan por deporte, sino porque para ellos es un negocio tan grande como redituable”. Además, el uso de spyware (programas espía) permite que terceros recopilen el historial de navegación y los mensajes privados para vender esa información al mejor postor.

Daños físicos al equipo y problemas con la ley

El riesgo no es solamente digital; el aparato físico también puede sufrir consecuencias irreparables. Existen virus llamados ransomware, que funcionan como un secuestro digital: bloquean todos los archivos y funciones del televisor, y exigen un pago en dinero para liberarlos. Muchas veces, la única solución es restaurar el sistema por completo o, en el peor de los casos, reemplazar el dispositivo, gastos que la garantía no cubrirá por tratarse de un uso ilegal.

El uso de estas plataformas puede dañar el televisor y acarrear problemas legales para el usuario. Foto: Getty Images

Más allá de lo técnico, existen implicaciones legales serias. El consumo de contenido a través de estas plataformas puede derivar en sanciones que van desde la suspensión del servicio de internet hasta multas económicas y penas de prisión.

No caiga en la trampa

Para disfrutar del Colombia vs. Suiza con tranquilidad, es fundamental saber identificar una aplicación peligrosa antes de que sea tarde: