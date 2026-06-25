Facebook Creator Studio vuelve renovado: ahora usa inteligencia artificial para impulsar el crecimiento

Meta anunció el regreso de Facebook Creator Studio con una propuesta completamente renovada, enfocada en aprovechar la inteligencia artificial (IA) para ayudar a creadores de contenido y empresas a mejorar su desempeño dentro de Facebook.

La plataforma deja atrás su función tradicional de administración de publicaciones para convertirse en un asistente capaz de ofrecer recomendaciones personalizadas y acompañar a los usuarios en el cumplimiento de sus objetivos.

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Con este cambio, la compañía busca facilitar la gestión de las cuentas y brindar herramientas que permitan optimizar el alcance, la interacción con la audiencia y el análisis del rendimiento del contenido.

De gestor de publicaciones a un asistente impulsado por IA

Facebook Creator Studio ha evolucionado de ser un espacio dedicado al seguimiento y programación de publicaciones a una aplicación complementaria diseñada para acompañar a los usuarios en su estrategia de crecimiento.

La nueva herramienta utiliza la inteligencia artificial de Meta para aprender la forma de trabajar de cada usuario y actuar como un asistente personalizado que indica “qué hacer a continuación para tener éxito en Facebook”, según explicó la compañía en un comunicado.

Creator Studio deja de ser un gestor de publicaciones y se convierte en un asistente inteligente. Foto: Europa Press - Facebook

El objetivo es ofrecer orientación basada en el comportamiento de cada creador o empresa, con sugerencias que permitan tomar decisiones más informadas sobre el contenido y la gestión de la comunidad.

Estadísticas, recomendaciones y respuestas inteligentes

Entre las novedades de la aplicación se encuentra un sistema que presenta información sobre el rendimiento de las publicaciones y permite hacer seguimiento al progreso de los objetivos establecidos.

Además de mostrar estadísticas y recomendaciones, el asistente ofrece respuestas ampliadas en un formato conversacional, facilitando la consulta de información y la interpretación de los datos.

La inteligencia artificial también se enfoca en mejorar la interacción con la audiencia. Para ello, identifica los comentarios más relevantes de la comunidad y genera un borrador de respuesta que el usuario puede revisar, editar y publicar si así lo considera.

Meta también rediseña el Panel de control profesional

El lanzamiento del renovado Facebook Creator Studio llega acompañado de cambios en el Panel de control profesional integrado en la aplicación de Facebook.

Meta informó que, durante los próximos meses, este panel se dividirá en dos versiones diferenciadas: una dirigida específicamente a creadores de contenido y otra pensada para empresas.

La herramienta interpreta los datos de las publicaciones mediante respuestas conversacionales. Foto: Getty Images

Con esta separación, la compañía pretende ofrecer una experiencia más adaptada a las necesidades de cada tipo de usuario, complementando las nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial y fortaleciendo las herramientas disponibles para quienes utilizan Facebook como plataforma para desarrollar su actividad digital.

*Con información de Europa Press.