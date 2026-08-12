¿Colombia tendrá una “gran réplica” tras terremoto? Servicio Geológico desmiente esta y otras tesis

En medio de la emergencia que atraviesa Colombia, uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades y expertos es la rápida propagación de información falsa o imprecisa a través de las plataformas digitales. Ante el riesgo de que estos contenidos generen mayor angustia entre los ciudadanos, el Servicio Geológico Colombiano hizo un llamado a verificar cualquier dato antes de compartirlo y aclaró algunas de las versiones que han circulado en redes sociales.

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El director general, Julio Fierro Morales, explicó que la entidad ha recibido consultas relacionadas con información que no corresponde a la situación actual. Entre ellas se encuentra una versión que asegura que el volcán Puracé habría pasado a alerta roja, algo que, según precisó, no es cierto.

“Desde el Servicio Geológico Colombiano hemos recibido consultas sobre información falsa o imprecisa. Por ejemplo, que el volcán Puracé cambió a alerta roja, cuando no es cierto. Este continúa en alerta naranja y su actividad la monitoreamos 24 horas al día, los siete días de la semana”, aseguró.

Otra de las afirmaciones que ha comenzado a circular está relacionada con una supuesta fecha y hora en la que ocurriría una “gran réplica” del sismo. Frente a esto, el SGC recordó que, hasta el momento, la ciencia no cuenta con métodos que permitan anticipar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto o una réplica.

La entidad sí cuenta con modelos de amenaza sísmica que permiten estimar los posibles efectos de futuros terremotos en distintas regiones del país. De acuerdo con Fierro Morales, estas herramientas muestran que la región del Pacífico, donde se registró el reciente movimiento telúrico, podría experimentar intensidades sísmicas importantes durante los próximos 50 años. Sin embargo, esta información no permite establecer una fecha concreta para un nuevo evento.

El funcionario también hizo énfasis en los riesgos asociados al uso inadecuado de la inteligencia artificial. Aunque estas herramientas pueden facilitar diferentes tareas y procesos, también tienen la capacidad de generar contenidos falsos, manipulados o poco precisos que pueden confundirse con información real.

Fuerte temblor se sintió en varias ciudades del país. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images / X: @VickyDavilaH

Por esta razón, las autoridades insistieron en la importancia de comprobar cualquier dato antes de difundirlo, especialmente en momentos de emergencia. Para ello, se recomienda acudir a los canales oficiales de las entidades encargadas de atender la situación, así como consultar el sitio web y las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano.

“Este es un momento muy importante en la historia de nuestro país. Por eso apelamos también al criterio y la sensibilidad de todos ustedes, quienes quieren informarse e informar de todo esto que está pasando, para que entre todos podamos seguir comunicando de una manera responsable todo lo relacionado con este sismo histórico”, concluyó el director del SGC.