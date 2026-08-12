Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Natalia Molano, reveló los detalles de la ayuda humanitaria a Colombia tras el devastador terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, el Gobierno de los Estados Unidos oficializó el envío de asistencia financiera y técnica para atender la contingencia.

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El periodista Luis Carlos Vélez entrevistó a la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, para precisar los mecanismos de entrega de los fondos institucionales.

Durante el diálogo periodístico, la vocera diplomática reiteró el respaldo de la administración estadounidense hacia las autoridades locales.

Molano declaró que “el secretario Marco Rubio comunicó formalmente que el gobierno estadounidense se encuentra listo para apoyar al pueblo colombiano en los requerimientos necesarios para la atención del evento”.

Ante la consulta sobre la llegada del personal de socorro al territorio nacional, la entidad explicó la función de sus unidades en el país. Molano precisó que “el equipo especializado de respuesta ante desastres (DART) opera como enlace directo entre el gobierno colombiano, las agencias internacionales y las organizaciones no gubernamentales para coordinar las labores de asistencia”.

Entidades ejecutoras de los recursos en Colombia

Respecto a la ejecución del presupuesto aprobado para la emergencia, la vocera indicó que los 15,5 millones de dólares ya se encuentran activos en el país.

Los recursos económicos se canalizan mediante organizaciones internacionales con operación previa en territorio colombiano, estrategia orientada a agilizar el suministro de provisiones básicas.

Entrevista con @lcvelez: "El gobierno de Estados Unidos destinó $15.5 millones en asistencia de emergencia y movilizó un equipo especializado de respuesta a desastres para apoyar a Colombia tras el terremoto. Los recursos son ejecutados en terreno por medio de entidades como… — USA en Español (@USAenEspanol) August 12, 2026

Las prioridades de atención identificadas contemplan alimentos, refugio temporal, protección de víctimas y evaluación de estructuras. Entre las entidades receptoras figuran Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la organización World Vision.

A la red de asistencia se suma la firma Miyamoto International, entidad con sede en Bogotá que dispone de personal técnico especializado.

El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó que “esta organización aporta ingenieros calificados para realizar las evaluaciones de estabilidad en las estructuras físicas afectadas por el movimiento telúrico”.

Relaciones bilaterales y prioridades en la región

En materia de política exterior, la vocera abordó el contexto de la cooperación internacional con la actual administración colombiana. La portavoz institucional señaló que los programas de apoyo responden a una estrategia de estabilidad regional, enfocada en la seguridad y el desarrollo de las naciones del hemisferio.

Frente a la articulación con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, la portavoz Natalia Molano concluyó: “Iniciamos una etapa en la relación bilateral con el objetivo de trabajar de manera conjunta con la administración colombiana para superar la emergencia y avanzar en la recuperación del país”.