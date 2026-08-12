¿Por qué hay polémica por la llegada de los topos mexicanos para apoyar las labores de rescate en Colombia?

Los Topos de México —un reconocido grupo de rescatistas civiles— afirmaron en un comunicado que “las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos” y que, en principio, “solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile”.

Los Topos Mexicanos llegaron a Colombia para ayudar en labores de búsqueda y rescate tras el terremoto

A la espera de una nueva evaluación sobre las condiciones y los requerimientos en las zonas afectadas, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco decidió poner en pausa su despliegue.

La determinación se produjo luego de que el grupo informara que las autoridades colombianas no estaban autorizando el ingreso de equipos externos para intervenir de manera directa en las labores de búsqueda de personas.

Mientras la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco mantiene suspendido, por ahora, su operativo, miembros de Topos Azteca consiguieron desplazarse desde Venezuela hasta Colombia, y ya llegaron a la ciudad de Cali.

El grupo se encontraba en territorio venezolano desarrollando labores de asistencia y rescate luego de los fuertes terremotos registrados durante el pasado mes de junio.

El famoso rescatista ‘Topo Mayor’ reveló técnicas de supervivencia ante colapsos de edificios en caso de terremoto

Según los rescatistas y medios internacionales, las autoridades colombianas habrían señalado que las tareas iniciales de búsqueda y rescate estaban a cargo de equipos nacionales, razón por la cual se habría restringido el ingreso de brigadas extranjeras para participar directamente en este tipo de operaciones.

Socorristas y voluntarios trabajan sin descanso en Colombia en busca de señales de vida entre los escombros, cuando transcurre el tercer día desde el terremoto que dejó más de 200 muertos.

A casi 48 horas del terremoto que causó destrucción en las principales ciudades del oeste de Colombia, equipos de emergencia trabajan con grúas, perros y maquinaria. Los voluntarios forman cadenas humanas para retirar los escombros a mano.

Rescatistas llegaron hasta Cali desde Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los expertos consideran que la ventana crítica para salvar vidas se cierra a las 72 horas.

“Con las manos, con guantes trabajamos en esto (…) Es triste ver que el tiempo se nos está pasando”, para encontrar gente con vida, dijo Pablo César Ruiz, voluntario en Cali.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su país envió alimentos, agua y medicamentos a Colombia tras el terremoto que dejó más de 200 muertos.

Los Topos de México en operación tras terremoto. Imagen de referencia Foto: X/@topos

Sheinbaum indicó que partieron dos aviones militares de Ciudad de México cargados con 19,5 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Pereira, la ciudad más afectada por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia.

“Van también, obviamente, elementos del ejército mexicano para apoyar en todas las labores”, dijo la mandataria izquierdista en su rueda de prensa diaria.