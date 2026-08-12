Nayib Bukele publica video de ayuda enviada a Colombia tras potente terremoto que azotó al país

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video de la ayuda enviada por el Gobierno de El Salvador a Colombia.

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“Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria”, dijo Bukele y luego agregó: “Dios bendiga a Colombia”.

Previamente, Bukele habia confirmado que El Salvador participaría también en el envío de ayuda humanitaria a Colombia incluyendo médicos y equipos de rescate.

Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria.



Dios bendiga a Colombia 🇨🇴🇸🇻 pic.twitter.com/e6h7q4gvqA — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2026

“El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que,en este momento, no requieren apoyo de personal”, aseguró.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella le agradeció a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, las ayudas que anunció para el país en las últimas horas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana de este lunes.

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“Presidente Nayib Bukele, en nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad”, aseguró De La Espriella.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, destacó que “en medio de la tragedia” han sido numerosas las muestras de solidaridad y hasta una docena de países se han ofrecido a colaborar de distintas maneras.

Presidente @nayibbukele, en nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad.



Gracias por estar presentes y por responder con generosidad y prontitud.



Que Dios… https://t.co/Mj1hOuMSRD — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026

“La comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia (...) ya hemos recibido de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia”, ha informado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Suecia, Turquía, Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Suiza, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en dinero”, dijo.

Restrepo ha especificado la ayuda de 15 millones de dólares que Estados Unidos ha comprometido para ayudar en estos momentos. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado este miércoles que “ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria”.

Ayuda enviada por El Salvador a Colombia Foto: X/@nayibbukele

Se trata de uno de los dos aviones con un total de cien toneladas de ayuda humanitaria que el Estado salvadoreño ha prometido enviar a Colombia que, tal y como ha explicado Bukele, ha requerido tan solo este tipo de suministros “para atender a las familias afectadas por el terremoto”.