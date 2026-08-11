Donald Trump asegura que EE. UU. tiene el “control total” del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes, 11 de agosto, que su país tiene el control “total” del estrecho de Ormuz, estratégico enclave convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo, sobre el cual Washington e Irán han impuesto un bloqueo.

“Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”, dijo el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

🇺🇸 PRESIDENTE TRUMP: "Lo de Irán va bien, va absolutamente bien. ¡Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz! Tenemos el control sobre él. Nadie más, solo nosotros. Nuestra Marina es increíble. ¡Y las cosas van de maravilla para nuestro país!" 🔥 pic.twitter.com/KgnHrwVNwI — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 12, 2026

Lo ha hecho tras manifestar que no confía en Irán y reivindicarse como “la última persona que confiaría” en la República Islámica.

“Me han mentido constantemente”, ha apuntado el magnate republicano para, a renglón seguido, señalar que, tras alrededor de medio siglo, Irán “ya no es el matón de Oriente Próximo”.

“En algún momento, quizás hagan algo y entonces reciban una paliza, pero ahora mismo estamos en una posición muy buena”, ha agregado el inquilino de la Casa Blanca.

Trump preposterously claims that the US "owns" the Strait of Hormuz pic.twitter.com/zyclg3HvHm — Aaron Rupar (@atrupar) August 12, 2026

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, condicionó la apertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, además del fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes congelados.

Por otro lado, el Ejército de Estados Unidos informó el martes que abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses.

Irán advierte a Estados Unidos que solo reabrirá Ormuz cuando acabe la guerra y levante sus sanciones económicas

Un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación “ignorara” las advertencias estadounidenses, precisó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom, en un comunicado publicado en X.

Es la tercera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza un buque desde que reinstauró el bloqueo a puertos iraníes el 14 de julio.

Estados Unidos e Irán elevan sus tensiones por el control del paso fluvial Foto: Colprensa

El Centcom informó que, hasta el martes, se han desviado 55 barcos que intentaron romper el cerco y que otros dos fueron abordados.

Las fuerzas estadounidenses ya habían bloqueado los puertos iraníes entre el 13 de abril y el 18 de junio. Durante ese periodo, inhabilitaron nueve barcos y desviaron otros 140, de acuerdo con el Centcom.

Irán ha exigido que Estados Unidos ponga fin al bloqueo de los puertos como parte de sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz.