Irán advierte a Estados Unidos que solo reabrirá Ormuz cuando acabe la guerra y levante sus sanciones económicas

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó este sábado que solo abrirá de nuevo el estrecho de Ormuz cuando verifique que han terminado las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, que se levanten las sanciones a la economía iraní y que se paguen compensaciones por los daños de guerra.

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“Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no se abrirá”, avisó en un comunicado el secretario y portavoz principal del Consejo, Mohammad Baqir Zolqadr.

El consejo, cúpula de seguridad del Gobierno iraní que lidera el presidente Masud Pezeshkian, secundado por el presidente del Parlamento (y principal negociador iraní) Mohamed Baqer Qalifab y el jefe de la Judicatura, Golamhosein Mohseni Ejei, exige igualmente el levantamiento inmediato del cierre perimetral sobre Ormuz que impuso Estados Unidos.

“Estas son las demandas del pueblo iraní, que se ha manifestado incansablemente en plazas y calles durante 160 días. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional jamás cederá, ni en la guerra ni en las negociaciones”, concluye la nota, que sigue a un mensaje en los mismos términos, aproximadamente, publicado por la Guardia Revolucionaria.

Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

“Cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz”, indicó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim.

Del mismo modo, Mohabi advirtió a Washington que se abstenga de interferir en estas conversaciones que Irán está manteniendo no solo con Omán, sino también ante las perspectivas de celebrar otros encuentros en la región. Hace unos días, el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ya informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho.

*Con información de Europa Press