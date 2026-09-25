La tensión entre Colombia e Irán escaló este viernes, 25 de septiembre. Un día después de que la Cancillería colombiana hiciera pública la ruptura de relaciones diplomáticas con Teherán, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní respondió con un fuerte comunicado en el que rechazó las acusaciones y lanzó sus propios señalamientos contra el Gobierno colombiano.

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Irán calificó como “infundadas” las razones expuestas por Colombia y cuestionó que Bogotá también haya declarado como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Según Teherán, la ruptura de una relación diplomática de más de medio siglo va en contra del principio de respeto mutuo y perjudica los intereses de ambos países.

El Gobierno iraní fue más allá y aseguró que la decisión colombiana habría sido tomada bajo la influencia de Estados Unidos e Israel. Se trata de una afirmación de Teherán que el comunicado no acompañacon pruebas que permitan establecerla como un hecho.

Irán lanzó acusaciones sobre narcotráfico

Uno de los puntos más fuertes de la respuesta estuvo relacionado con el tráfico de drogas. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní acusó al Gobierno colombiano de estar “profundamente influenciado” por carteles dedicados a la producción y distribución de estupefacientes.

En ese contexto, Teherán sostuvo que Colombia “no está en posición alguna de dar lecciones a otros sobre el terrorismo y las drogas” y llegó a afirmar que el Gobierno actuaría “de facto” como parte de una red de narcoterrorismo. l pronunciamiento no presentó pruebas públicas que sustenten esos señalamientos.

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