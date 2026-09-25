Secretario de Minas de India revela qué busca en Suramérica para su transición energética: “La asociación es el camino” rumbo a 2047

Ampliar los vínculos con América Latina es uno de los grandes objetivos de India de cara al centenario de su independencia, cuando busca consolidarse como potencia mundial. Además de su impulso en tecnología, agricultura, comercio y farmacéutica, uno de los pilares principales es, sin duda, el sector mineral y energético.

La nación asiática, el país más poblado del mundo, con una masiva demanda energética y el tercer mayor emisor global de gases de efecto invernadero, tiene planes ambiciosos para expandir su capacidad energética de la mano de la minería.

Suramérica se ha convertido en una de las regiones clave no solo por sus lazos comerciales, sino por su potencial de extracción, razón por la cual India busca ampliar la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos.

el secretario Keshav Chandra expuso cuáles son los intereses de su país frente a los minerales críticos y la transformación energética. Foto: SEMANA Foto: SEMANA

Además, Nueva Delhi intenta reducir su dependencia de China —el principal dominador de las cadenas globales de suministro de estos recursos—, apostando por diversificar proveedores, fortalecer su producción interna y abrir nuevos mercados.

En un encuentro en Nueva Delhi con periodistas suramericanos, el secretario Keshav Chandra expuso cuáles son los intereses de su país frente a los minerales críticos y la transformación energética, con la mirada puesta en el litio, cobre y cobalto.

“La asociación es el camino”

Durante 2025, la producción minera de la India alcanzó cifras históricas impulsada por las reformas y por la agenda 2047, hasta alcanzar un volumen de exportaciones de metales y minerales (hierro, aluminio, zinc y plomo) por 36.800 millones de dólares.

Pero ante la dependencia del 100 % de las importaciones de minerales tecnológicos clave para el futuro, como el litio, el cobalto y el níquel, como lo reportó recientemente la junta gubernamental de planificación del país (NITI Aayog), el Gobierno lanzó la Misión Nacional de Minerales Críticos, una iniciativa con la que busca asegurar contratos de suministro con otros países y reducir la dependencia de China en su comercio exterior.

En febrero de este año, India y Brasil firmaron un acuerdo pionero sobre minerales críticos y tierras raras. (Photo by Jalees ANDRABI / AFP) / To go with 'INDIA-MINING-CLIMATE-ENVIRONMENT' , FOCUS Foto: AFP

En esa dirección, la tercera economía de Asia quiere dar el salto hacia la electromovilidad y las tecnologías limpias, por lo que requiere de un abastecimiento masivo de minerales críticos y tierras raras.

Para el secretario Chandra, la clave está en el acercamiento y la cooperación que ya surten efecto en varios países de Suramérica como Brasil, Chile, Bolivia o Venezuela.

“La asociación es el camino… estamos en una cooperación muy cercana con muchos países en Suramérica. Además, estamos pensando en la tecnología de extracción y la exportación”, dijo a SEMANA el representante de la cartera.

El país ya ha comenzado a avanzar en ese sentido. En febrero de este año, India y Brasil, su mayor socio comercial en América Latina, firmaron un acuerdo pionero sobre minerales críticos y tierras raras.

Ese acuerdo es un ejemplo de los intereses del país asiático, pues el gigante suramericano posee las segundas mayores reservas mundiales de esos materiales, necesarios para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

En este escenario, el secretario de Minas explicó que el mundo necesita este tipo de minerales y “no solo minerales, sino también tecnologías”, por lo que el financiamiento es lo más crítico para obtenerlos.

El apetito por el litio, cobre y níquel de Suramérica

India saca provecho del creciente sector de residuos electrónicos, del que extrae minerales críticos como litio y cobalto utilizados en teléfonos inteligentes, aviones de combate, autos eléctricos y aparatos electrónicos de uso cotidiano.

Los temores globales sobre la hegemonía china en la producción de minerales críticos impulsaron a India a intensificar la extracción de estos materiales esenciales en su campaña para convertirse en un centro mundial de inteligencia artificial.

La mirada hacia Suramérica alienta a India a explorar acuerdos, tratados de libre comercio y reuniones bilaterales. Foto: Getty Images. Foto: Getty Images

Según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, India “depende en un 100 % de la importación” de minerales críticos como litio, cobalto y níquel. Pero, como esto no es suficiente, la mirada hacia Suramérica alienta al gigante a explorar acuerdos, tratados de libre comercio y reuniones bilaterales con mandatarios para poder obtener esos minerales necesarios para su producción y crecimiento en torno al campo tecnológico.

Por eso, India ha venido sosteniendo un fuerte acercamiento a Chile. El titular de la cartera minera destacó que el puente institucional ya está tendido: “La ministra de Comercio ya tiene un arreglo FTA [tratado de libre comercio] con Chile, y ese es uno de los capítulos más importantes: el intercambio de minerales entre estos dos países”.

Chandra confirmó que actualmente se encuentran trabajando en nuevas modalidades de cooperación: “Sí, estamos dispuestos, obviamente estamos dispuestos, y también dispuestos a compartir el conocimiento”.

También pone la mira en el codiciado litio sudamericano en el “triángulo” andino (Argentina, Bolivia y Chile), donde el alto funcionario reconoció los retos de la región: “Estamos conscientes del hecho de que otros jugadores ya están operando allí y hay una competencia”. Además, comentó sobre los proyectos de exploración en Catamarca, Argentina, tras la compra de 5 bloques de litio.

Petróleo sí, pero sin dejar la transformación energética

En junio pasado, India mostró su interés en el petróleo de Venezuela, durante una visita de la presidenta interina Delcy Rodríguez, al ver las vastas reservas petroleras como una “oportunidad” para convertir al país en una de sus principales fuentes de crudo.

India, la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, ha sentido con fuerza, al igual que otros países asiáticos, la crisis energética global por la guerra de Irán.

Los elevados precios mundiales del crudo están aumentando su factura de importaciones, lo que amenaza con avivar la inflación y ampliar su déficit en cuenta corriente a su nivel más alto en 14 años, al tiempo que ejerce presión sobre su moneda, la rupia, ya en dificultades.

Esta situación ha generado que India impulse no solamente las energías limpias, sino que busque ocupar un papel más importante en el escenario mundial en materia de transformación energética.

Chandra reconoce la dependencia que hoy tienen de China, que está presente en cadenas globales de minería, refinación y control de recursos estratégicos, pero considera que esto no representa un obstáculo para su país ante un escenario internacional dinámico y abierto a la cooperación multilateral.

“China ha tomado un liderazgo, eso es una parte, pero hay un espacio amplio en el que podemos trabajar. En este mundo la tecnología va a cambiar, las asociaciones van a cambiar y la realización va a llegar a los países donde también hay otras maneras de extraer, procesar y hacerlo”, sostuvo el ministro.

Carbón y aranceles: el pulso comercial con Colombia

Colombia sufrió un duro golpe en sus exportaciones de coque hacia India en 2025, cuando el país asiático le impuso un arancel por cinco años de 118,55 dólares por tonelada al coque metalúrgico, encareciendo el producto y alterando los flujos del mercado. India es el segundo mayor productor mundial de acero y prevé importar cerca de seis millones de toneladas métricas de coque metalúrgico.

(Photo by Ritesh Shukla/Getty Images) (Photo by Ritesh Shukla / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP

Al preguntarle por esta situación y el vínculo con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, Chandra sostuvo que la relación se mantendrá y que el foco central se concentra en el carbón y en los demás minerales que puede ofrecer Colombia:

“Tenemos el cobre… pero no significa que no importamos otros minerales. Así que India tiene una reserva, pero depende de qué tipo de carbón o minerales Colombia tiene para ofrecernos. ¿Podemos tener ese intercambio? Porque todavía importamos una cantidad importante”, explicó.

Latinoamérica a cinco años: la visión de futuro

Al trazar el panorama de lo que representa la región, Chandra fue enfático: “Como les dije, al menos para este ministerio, Latinoamérica es extremadamente importante porque todavía abastecemos gran parte de nuestros minerales desde allí”.

Para el alto funcionario, la agilidad y la cooperación bilateral en Suramérica serán el motor definitivo para impulsar la aspiración de India de consolidarse como una potencia rumbo a 2047:

“En diez años seremos un jugador serio en el juego mundial. Estamos comprometidos con ello y queremos asegurar que al menos en este sector obtendremos una posición importante a nivel global. Incluso si tienes níquel, litio o cobalto, eso no significa nada por sí solo. Al final, la verdadera prueba de éxito es si eres capaz de fabricar la batería que se utilizará en todos los aparatos y bienes que llegarán al mercado”, puntualizó.