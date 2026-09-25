India 2047 y el tablero global: “Tiene la oportunidad de posicionarse como esa tercera gran potencia”

India quiere llegar a 2047 con una transformación total como país rumbo a lo que será el centenario de su independencia. Con la vista puesta en la tecnología y la innovación, la nación no deja de lado su presencia en el mapa geopolítico y las claves para convertirse en potencia mundial.

“India ya está recorriendo el camino de posicionarse como una potencia mundial con mucha influencia, no solamente allí en Asia, sino en otros lugares del mundo”, expresó Tania Rodríguez, experta en inteligencia y seguridad.

Una visión que da muestras de cómo el gran proyecto del primer ministro indio, Narendra Modi, busca que bajo el lema de “India desarrollada 2047” todos miren a su país no solo por los pilares económicos y de desarrollo, sino también porque se proyecta como una potencia militar y tecnológica autónoma.

El gran proyecto del primer ministro indio, Narendra Modi, busca que bajo el lema de “India desarrollada 2047” todos miren a su país. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) / ***Editor's note : this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik*** Foto: AFP

“India se ve a sí misma”

Un proyecto que conecta su pasado y presente con un futuro claro: el gigante asiático quiere que se deje de ver a India como un país lejano, sacudirse de los legados negativos de la época colonial para potenciar la competitividad, liderar la sostenibilidad ambiental y estructurar una burocracia más ágil para un aparato estatal gigantesco de más de treinta ministerios.

“India se ve a sí misma y quiere posicionarse para ese momento como una gran civilización, lo cual digamos que de cierta forma ya viene haciendo con elementos como su peso demográfico, pues ya es el país más poblado del mundo, y también en el escenario internacional por ese aumento del gasto militar y también ese posicionamiento en lo tecnológico”, aseguró a SEMANA Kelly Arévalo, del Centro de Estudios y Servicios sobre India Contemporánea y Asia Meridional (Cesicam).

Pero, ¿qué tan real es que llegue a ser potencia mundial?, ¿puede lograrlo y estar en el tablero mundial al nivel de EE. UU. o China? Las expertas mostraron una radiografía de lo que es hoy este país y cómo puede alcanzar ese objetivo, pues tanto Rodríguez como Arévalo coinciden en que, en definitiva, “busca posicionarse como potencia global, sobre todo porque hay un espacio”.

India "va a competir con China, con los Estados Unidos, con Japón también y tiene todas las posibilidades de seguir ascendiendo", dijo la experta en seguridad Tania Rodríguez. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP) Foto: AFP

Un espacio que, como resaltó la también docente de la Universidad de Granada (España), se está abriendo debido a que “hoy en día tiene posicionados sus inversores y otro tipo de profesionales entre los CEO de grandes corporaciones globales occidentales… Es un espacio abandonado por la Unión Europea, que cada vez va en más descenso”.

“Va a competir con China, con los Estados Unidos, con Japón también y tiene todas las posibilidades de seguir ascendiendo y, por supuesto, que se va a posicionar hacia 2050 como una de las máximas potencias influyentes del mundo. Eso es indiscutible”, aseguró.

Y por eso el plan de Modi pasa por “entender el rol que empieza a tener en el Indo-Pacífico”, como señaló Arévalo, al destacar que esta gran región es en donde se van a evidenciar las dinámicas de poder de la geopolítica del siglo XXI.

El enfoque siempre será la competitividad y, bajo esa premisa, la experta del Cesicam también subrayó que lo fundamental para el país es que ese estado-civilización para 2047 viene “acompañado con el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, pero también con la sostenibilidad medioambiental”.

En el mapa del nuevo orden mundial

En el escenario del orden mundial, Rodríguez sostuvo que hoy se presenta una gran competitividad y “la India tiene la oportunidad de posicionarse como esa tercera gran potencia”. Esto se debe a que puede tener presencia en ambos hemisferios —tanto en el occidental como en el orienal— pues “tiene relaciones perfectas con China, pero también las tiene con los Estados Unidos, además de Rusia”.

Relaciones que pasan por lo que Arévalo define como un escenario donde, en medio de esa confrontación bipolar entre Washington y Pekín, “India siempre ha buscado no ser parte de alianzas donde sienta que sus decisiones terminen subordinadas”.

Ante ese panorama en su posicionamiento como nación independiente, ese acercamiento a Rusia por temas de recursos energéticos “lo ha sabido manejar de forma tal que no ha comprometido su relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos también resulta siendo estratégico tener una relación con India”.

India no busca reemplazar a Estados Unidos ni a China, sino consolidarse como un actor autónomo en un mundo cada vez más multipolar. (Xinhua/Wang Ye) (Photo by WANG YE / Xinhua via AFP) Foto: Xinhua via AFP

Mientras que Arévalo aseguró que una de las mayores críticas a India en el sistema internacional radica en que no toma posturas frente a los conflictos actuales —como condenar a Israel o a Rusia—, Rodríguez resaltó que, a pesar de que se le reclama “que tome una postura” debido a los múltiples intereses nacionales, el país asiático asumirá “un papel de unir y de mediar cuando se presenten conflictos de todo tipo”.

Así, India no busca reemplazar a Estados Unidos ni a China, sino consolidarse como un actor autónomo en un mundo cada vez más multipolar.

Brics y el sur global: un multilateralismo reformado

Al mostrarse como un actor autónomo en el sistema internacional, el país asiático también tiene un lugar preponderante dentro de los Brics, que según Arévalo, también investigadora del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (Oasis), se trata de un “multialineamiento estratégico” en donde se sienta en la misma mesa con Rusia y China sin comprometer su relación con EE. UU.

“No está buscando en este escenario crear un enemigo de Occidente, sino más bien ser una voz para los países del sur global, y esto es algo que India ha tratado de buscar no solamente en Brics, sino incluso cuando tuvo la presidencia del G-20 hace dos años”, señaló Arévalo.

Y mientras que la postura de Rusia y China dentro del Brics es hacer una sustitución agresiva del dólar, “India aquí lo que está buscando es que, por ejemplo, la rupia india se esté utilizando para algunas transacciones bilaterales específicas”.

Arévalo también destacó que por eso quiere también ser “esa voz del sur global” de aquellas economías emergentes en África, América Latina y del sudeste asiático “que se traduce en proyectos o en ideas tangibles, como la infraestructura digital, buscar el acceso de los países miembros del Brics a sistemas de educación, de salud, entre otros, o incluso el tema farmacéutica, que es donde tiene un rol significativo”.

América Latina en la brújula geopolítica de Nueva Delhi

En su aspiración por consolidar su influencia global, el gobierno de Modi ha volcado su atención hacia América Latina. Más allá del comercio tradicional —como la seguridad alimentaria, el petróleo crudo y los minerales críticos del cono sur—, el motor de este acercamiento es netamente geoestratégico.

Para Rodríguez, la región representa una fuente de recursos, un mercado para su tecnología y una plataforma diplomática donde Brasil funge como su aliado clave. Una visión complementaria a la de Arévalo, quien subrayó que los pilares de este puente son la seguridad energética y la expansión de inversiones industriales, como el sector farmacéutico y el automotor.

En el caso de Colombia, Arévalo destacó hitos recientes como la visita del canciller S. Jaishankar y la fuerte presencia industrial: “Cerca del 60 % de las motos que tenemos son indias, con marcas como Bajaj, Mahindra y Hero, que eligió a Colombia para instalar su primera planta de producción fuera de India, ubicada en el Valle del Cauca”.

Al mostrarse como un actor autónomo en el sistema internacional, el país asiático también tiene un lugar preponderante dentro de los Brics, que según Arévalo, también investigadora del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (Oasis), se trata de un “multialineamiento estratégico”. (Photo by Handout / Indian Press Information Bureau (PIB) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /Indian Press Information Bureau (PIB)/ HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: AFP

No obstante, para que el país logre insertarse con fuerza en esta agenda, Rodríguez advierte que existen retos estructurales: “Si quiere negociar con un mercado tan enorme, primero tiene que producir... Al mundo tienes que ofrecerle algo más que café y no puedes quedarte en el poco petróleo que produces”.

Con este panorama, las expertas coinciden en que la India actual tiene todas las posibilidades de cumplir su meta para 2047 si logra sortear desafíos internos como la pobreza, el fortalecimiento del empleo, la vulnerabilidad climática y el estrés hídrico.

Como concluyó Rodríguez: “Va a ocupar un lugar entre los tres primeros poderes al momento de llegar a sus cien años, seguramente sí, y además está encaminada para ello”.