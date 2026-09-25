El papa León XIV llega a Francia: encuentro con Macron, visita a Notre-Dame y una agenda marcada por temas sensibles

El papa León XIV llegó este viernes a Francia para iniciar una visita oficial que se extenderá hasta el 28 de septiembre y que contempla actividades en París, Lourdes y Metz. El viaje comenzó con una ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de París-Orly y un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Persecución de película en Miami-Dade termina con arresto tras robo de auto

La primera jornada del pontífice está centrada en París, donde además de reunirse con las autoridades francesas tiene previsto intervenir ante representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Posteriormente, León XIV se desplazará a la sede de la Unesco, donde pronunciará un discurso ante la organización dedicada a la educación, la ciencia y la cultura.

Uno de los momentos centrales de la visita será su paso por la catedral de Notre-Dame, donde presidirá las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Será también el primer papa que visite el templo desde el incendio de 2019, que provocó graves daños en el histórico edificio parisino.

El papa León XIV llegó este viernes a Francia para iniciar una visita oficial que se extenderá hasta el 28 de septiembre

La agenda continuará durante la noche con una vigilia de oración junto a jóvenes en el Estadio de Francia, en Saint-Denis. El encuentro forma parte de las actividades previstas para una visita que busca reunir tanto a sectores de la comunidad católica como a representantes de la sociedad francesa.

El viaje también está marcado por asuntos que han generado debate dentro y fuera de la Iglesia católica. Entre ellos se encuentran la inmigración, la defensa de la vida, la muerte asistida, el aborto y la relación entre la religión y el principio de laicidad que caracteriza al Estado francés.

Durante su primer día, el papa también abordó algunas de estas cuestiones. En declaraciones realizadas durante el vuelo hacia París, se refirió a la situación de Ceuta y la calificó como una crisis humanitaria. Además, habló sobre inteligencia artificial y defendió la importancia de una cobertura informativa amplia.

Otro de los momentos relevantes tendrá lugar en Lourdes, donde León XIV tiene programado un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. El Vaticano informó previamente de esta reunión, en contraste con el viaje del pontífice a España, cuando el encuentro con víctimas no apareció inicialmente en el programa oficial.

La llegada del pontífice a Francia abrió este viernes una visita de cuatro días que combina encuentros políticos, religiosos y sociales. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

El informe elaborado por una comisión independiente sobre los abusos en la iglesia francesa, publicado en 2021, estimó que alrededor de 216.000 menores sufrieron abusos por parte de miembros del clero entre 1950 y 2020. El tema constituye uno de los asuntos más delicados de la visita papal.

Después de París y Lourdes, León XIV viajará a Metz, en el noreste de Francia. Allí su agenda estará relacionada con Europa, la paz y la unidad del continente. El recorrido concluirá el lunes 28 de septiembre, después de cuatro días en territorio francés.

ICE retira a miles de inmigrantes de su localizador y dificulta el acceso a defensa legal

La visita representa el primer viaje oficial de un papa a Francia desde la visita de Benedicto XVI en 2008, aunque Francisco realizó posteriormente desplazamientos a Marsella y Córcega.