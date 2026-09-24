Así fue la demanda de la Justicia de EE. UU. a Trump: los medios volverían a la Casa Blanca

Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca restablecer de manera inmediata el acceso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, después de que la administración de Donald Trump revocara sus acreditaciones y les prohibiera ingresar a las instalaciones presidenciales.

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La decisión fue emitida por el juez de distrito Timothy Kelly, quien determinó que la medida adoptada contra los tres medios probablemente vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso. La orden temporal tendrá una vigencia inicial de 14 días, mientras continúa el proceso judicial.

La demanda presentada por CNN, MS NOW y Politico sostuvo que la decisión de la Casa Blanca constituía una vulneración de la Primera Enmienda y del derecho al debido proceso. Los medios argumentaron que la administración no podía retirar sus credenciales basándose en el contenido de sus informaciones.

Presidente Donald Trump. (AP Photo/Gerald Herbert) Foto: AP

“Esta prohibición no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales fundamentales”, señalaron las organizaciones en la demanda.

También advirtieron que, si la medida quedaba sin respuesta, “amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente libre de interferencias gubernamentales”.

El conflicto comenzó el pasado 18 de septiembre, cuando Trump anunció que esos tres medios quedarían excluidos de la Casa Blanca.

El mandatario los acusó de difundir información que calificó como “noticias falsas” y cuestionó la cobertura que realizan sobre su administración. Posteriormente, el Gobierno defendió la decisión argumentando razones relacionadas con la seguridad nacional.

CNN, MS NOW y Politico respondieron con una demanda conjunta contra la administración, en la que sostuvieron que la decisión estaba relacionada con el contenido de sus informaciones y que vulneraba las garantías de libertad de prensa contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Durante la audiencia del miércoles, el juez Kelly cuestionó los argumentos de la administración y señaló inicialmente que la Casa Blanca no parecía haber otorgado a los periodistas el debido proceso requerido antes de retirarles el acceso. Los abogados de los medios sostuvieron que la actuación presidencial afectaba directamente las garantías constitucionales de la prensa.

El Juez Timothy Kelly ordenó al presidente de EE. UU. Donald Trump levantar el veto a las cadenas de televisión que dejaron por fuera de la Casa Blanca. Foto: Getty Images/iStockphoto

El juez también señaló que los medios afectados no habían recibido una oportunidad adecuada para cuestionar la decisión antes de perder sus credenciales.

Por su parte, el Gobierno defendió que el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca es un privilegio y no un derecho, y justificó las restricciones bajo argumentos de seguridad nacional.

Sin embargo, pese a la orden judicial, periodistas de los tres medios denunciaron este jueves que todavía se les impedía ingresar a la Casa Blanca. Reporteros de Politico, MS NOW y CNN fueron rechazados horas después del fallo, mientras sus organizaciones esperaban que la administración cumpliera con la resolución.

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El caso continúa abierto y el tribunal deberá examinar los argumentos de fondo sobre la legalidad de la decisión presidencial y las condiciones bajo las cuales la Casa Blanca puede restringir el acceso de determinados medios a sus instalaciones.