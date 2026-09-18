¿Censura en la Casa Blanca? Trump prohíbe la entrada a más medios de comunicación y desata polémica

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes la prohibición del acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Politico, a los que acusó de difundir “noticias falsas”.

Donald Trump se reuniría con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York; estos son los detalles

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la falsa cadena de Noticias CNN, a MSNOW (...) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS”, sostuvo Trump en su red Truth Social.

“¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América!”, acusó el mandatario. “Otros medios de noticias falsas se sumarán” a esta prohibición, advirtió.

El presidente Donald Trump vetó a más medios estadounidenses. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

“Creo que alguien tiene derecho a mantenerlos alejados si escriben historias falsas todo el tiempo”, dijo el presidente estadounidense durante un intercambio con la prensa en el Despacho Oval, y declaró también: “Nuestro país debe tener información honesta”.

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política. Las amenazas y los insultos a periodistas han sido constantes a lo largo de sus dos mandatos, pero han aumentado contra los medios de comunicación durante su segundo periodo en la Casa Blanca.

Presidente latinoamericano arremete contra Donald Trump y le pide que “no se meta en las elecciones” de su país

De 80 años de edad, el presidente entrará en enero en la segunda mitad de su mandato de cuatro años, inmerso en una guerra con Irán que lo ha llevado a niveles de impopularidad muy altos. Su base política, sin embargo, se muestra fiel a su estilo abrasivo.

Trump achaca a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con la Rusia de Vladimir Putin durante su primer mandato como presidente para lograr su elección por encima de la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

Donald Trump critica las “fuerzas negativas” que quieren ralentizar la IA: los demócratas consideran urgente su regulación

También le irritó particularmente la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein, a pesar de la conocida relación cercana que tuvieron en su momento.

El presidente critica a menudo a los corresponsales de los medios que considera “fake news” (falsas noticias) cuando entran en el Despacho Oval y formulan preguntas. El año pasado, vetó a The Associated Press en algunos eventos debido a la decisión de la agencia de noticias estadounidense de seguir hablando del Golfo de México y no del Golfo de América”, como había decretado Trump.

Con información de AFP.