Donald Trump critica las “fuerzas negativas” que quieren ralentizar la IA: los demócratas consideran urgente su regulación

El presidente Donald Trump y varias figuras de su partido expresaron este domingo su oposición a enlentecer el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), un tema clave en la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

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El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, abogó por una ralentización del desarrollo de la IA para evaluar mejor los riesgos derivados de sus nuevas capacidades.

Amodei recibió el apoyo público inmediato de su par de OpenAI, Sam Altman, así como de otro magnate del sector, Elon Musk.

El domingo, Trump criticó a las “fuerzas negativas” que operan en la comunidad de la IA, acusándolas de hablar de “cosas que no sucederán”.

Amodei se refirió específicamente a una IA “capaz de controlar toda internet” en un plazo de 6 a 12 meses.

“Creemos sinceramente que la IA podría acabar con la humanidad”, escribió en X el martes último Evan Hubinger, uno de los jefes de seguridad de Anthropic, replicando una advertencia emitida ese mismo día por Jacob Coxon, experto que renunció a Anthropic, empresa que considera, al igual que a OpenAI, demasiado permisiva en este tema.

“Si el Congreso se apresura a convocar una sesión extraordinaria para intentar regular la IA, perderemos la carrera (de la inteligencia artificial) con China”, declaró este domingo a CNN Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

El dirigente republicano se refería a la solicitud de varios legisladores demócratas de posponer el receso previsto para octubre en el Congreso, para centrarse en la legislación relativa a la seguridad de la IA.

El tema está en el debate nacional desde julio, tras la revelación de un incidente en el que las IA de OpenAI abandonaron espontáneamente su entorno controlado para acceder a internet y atacar la plataforma Hugging Face.

Desde entonces, OpenAI y su principal competidor, Anthropic, han reportado incidentes similares, de los que estas empresas solo tuvieron conocimiento días, o incluso meses después.

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El gobierno de Trump ha expresado repetidamente su hostilidad hacia la regulación del sector.

A principios de agosto, se estableció un mecanismo para que la administración revisara los nuevos modelos de vanguardia de IA, pero la participación es voluntaria y no se han revelado los detalles.

“Actuar con urgencia”

“Debemos asegurarnos de actuar con responsabilidad para no frenar la innovación estadounidense”, dijo Mike Johnson.

“Se trata de garantizar nuestra seguridad, pero también de evitar que un actor malintencionado desarrolle una IA más potente que la nuestra para crear armas biológicas o de otro tipo”, añadió Kevin Hassett, principal asesor económico de Donald Trump.

“El gobierno y la ciudadanía deben participar” en la evolución de la IA, afirmó Dario Amodei en una entrevista emitida el domingo por CBS. “Por eso apoyamos la regulación de esta tecnología”.

La oposición demócrata criticó la inacción de los republicanos en lo que considera un asunto fundamental.

“Necesitamos actuar con urgencia para abordar estos problemas y, lamentablemente, los republicanos han eludido sus responsabilidades”, declaró el líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en ABC, el domingo.

“Amodei no es suficiente”, afirmó a su vez el representante demócrata Ro Khanna en X. “Necesitamos suspender (el desarrollo autónomo) de la IA y establecer responsabilidad civil y penal para la IA en caso de daño” causado a los seres humanos, propuso.

La controversia se ha intensificado a menos de dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Ausente de la discusión pública hace apenas un año, la inteligencia artificial ocupa ahora un lugar central en la campaña electoral.

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Un número creciente de candidatos, tanto republicanos como demócratas, se han hecho eco de la resistencia de muchas comunidades a la construcción desenfrenada de centros de datos, la materialización de la revolución de la IA.

La mayoría de los estadounidenses tiene una visión negativa de los efectos de la IA en su vida diaria.

Según una encuesta publicada el domingo por CBS, el 64% de los consultados considera que la inteligencia artificial afectará negativamente el empleo.

*Con información de AFP