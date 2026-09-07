Redes sociales estallan con el nuevo look de Donald Trump: su cabello es el principal protagonista

Fotografías recientes de Donald Trump bajando del Air Force One en Nueva Jersey han desatado especulaciones en internet tras mostrarlo con un peinado notablemente más oscuro.

Trump desata polémica al sugerir el cambio de nombre de un reconocido estado de EE. UU.

Periodistas, comentaristas y críticos políticos reaccionaron rápidamente en las redes sociales ante el inesperado cambio de su característico cabello rubio.

Las imágenes virales suscitaron diversas bromas y comparaciones, y los comentaristas cuestionaron el repentino cambio en su apariencia.

El presidente Donald Trump desciende del Air Force One en el aeropuerto de Morristown, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Morristown, Nueva Jersey. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

El reciente cambio de imagen se produce tras las declaraciones que Trump hizo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde negó los persistentes rumores de que usa peluca.

Trump atrajo la atención pública con un cambio en su imagen. El cabello del presidente estadounidense se oscureció notablemente, pasando de rubio a castaño. Al mismo tiempo, el peinado del jefe de la Casa Blanca permaneció inalterado.

Trump pasó el fin de semana del Día del Trabajo en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en percatarse del aparente nuevo aspecto.

El presidente Donald Trump desciende del Air Force One Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

“¡Así estaba Donald Trump ayer cuando se marchaba a Nueva Jersey para el fin de semana! ¡Miren cómo le ha quedado el pelo! ¿Se lo va a teñir?”, dijo un usuario en redes.

El cabello de Trump es objeto de comentarios frecuentes, incluso el mes pasado, cuando algunos dijeron que su melena parecía más brillante y abundante.

Durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump recordó ante los asistentes un ventoso mitin de campaña que tuvo lugar en Ohio en 2024 para el entonces candidato al Senado, Bernie Moreno.

“Me acerqué al altavoz y hacía un viento fortísimo”, dijo Trump sobre el viento de ese día. “No uso peluca. Pero esa noche se dieron cuenta de que no la llevaba, porque si la hubiera usado, no me la habrían durado mucho”.

Donald Trump Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Durante mucho tiempo, Trump ha tenido que negar que su cabello fuera falso.